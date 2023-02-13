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粉紅超跑衝進大肚分駐所服務站 員警們虔誠迎駕
白沙屯拱天宮媽祖鑾轎上午行經台中市大肚區沙田路三段時，突然就停了下來，沒多久突然急左轉，衝到了馬路對面烏日警分局大肚分駐所設置的警察服務站，讓員警們喜出望外。
烏日警分局分局長尤啓南今率領同仁在轄區龍井接駕，並出動166名警、民力，維護遶境秩序，讓進香隊伍一路順暢、平安。
警分局人員說，白沙屯媽祖經過沙田路三段時突然停了下來，員警以為白沙屯媽祖不會進入大肚分駐所。此時，三和派出所所長楊儒陸見狀便呼喊員警，以及警犬歐弟上前虔誠迎駕，沒想到鑾轎此時動了起來，接著橫越馬路，進到大肚分駐所警察服務站，讓現場員警們又驚又喜，尤啓南立即率領全體同仁虔誠參拜。
尤啓南說，同仁們都盡心盡力護送鑾轎前進，祈禱媽祖保佑轄區交通平穩、治安平順、同仁平安，並能護國佑民、風調雨順。另外，白沙屯媽祖鑾轎自11時許進入龍井區，經過7個小時後，抵達台中市大肚區駐駕，明晨6時左右起駕，繼續南下往彰化方向前進。
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