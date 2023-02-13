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天外飛來「神秘白光」降落白沙屯媽祖轎頂 信徒目擊驚呆：顯靈了

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天外飛來「神秘白光」降落白沙屯媽祖轎頂 信徒目擊驚呆：顯靈了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友拍到神奇的景象，「粉紅超跑」轎頂上突然出現一道神秘白光，最後降落在轎頂正上方。圖／網友授權提供
一名男網友拍到神奇的景象，「粉紅超跑」轎頂上突然出現一道神秘白光，最後降落在轎頂正上方。圖／網友授權提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖12日起駕，展開9天8夜進香之旅，大批虔誠信眾一路跟隨，沿途神蹟不斷。對此，就有一名男網友拍到神奇的景象，當白沙屯媽祖行經台中龍井時，鑾轎上頭突然出現一團白光，引來眾人驚呼連連。

該名男網友在臉書社團「台灣媽祖粉絲團」PO出3張照片，只見白沙屯媽祖鑾轎行經台中龍井時，「粉紅超跑」轎頂上突然出現一道神秘白光，接著這團白光逐漸往鑾轎靠近，最後降落在轎頂正上方。

神奇的畫面曝光後，讓信徒又驚又喜，紛紛留言表示「真的是顯奇蹟」、「媽祖娘娘顯靈了」、「媽祖神威，無所不在」、「神奇，媽祖娘娘顯神通」、「媽祖婆降臨在轎子上真的很神奇」。

白沙屯媽祖進香活動於12日凌晨起駕，吸引超過11.3萬人報名隨香，創下歷史新高，每年行進路線不固定，全依媽祖引領鑾轎前行，路途中更是屢屢發生令人嘖嘖稱奇的神蹟事件。

白沙屯媽祖行經台中龍井時，鑾轎上頭突然出現一團白光。圖／網友授權提供
白沙屯媽祖行經台中龍井時，鑾轎上頭突然出現一團白光。圖／網友授權提供

白沙屯媽祖 媽祖

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