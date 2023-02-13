打破多年紀錄 白沙屯媽祖駐駕台中大肚

白沙屯拱天宮媽祖今駐駕台中市大肚，尤其鑾轎在距彰化僅10多分鐘腳程即打住，事前吊足信眾胃口。據資深警官指出，20多年來白沙屯媽祖未曾在大肚駐駕過，此次駐駕算是打破了記錄。

白沙屯媽祖上午在清水、沙鹿遶境許久，讓清晨5時就已在龍井布崗的烏日警分局員警始料未及。下午二時，鑾轎駐駕在龍井的山腳媽祖聯誼會，接著即一路經沙田路行進，並連續停駕在龍井、大肚兩區公所，讓上班中的公務員很興奮，趕緊出來迎接、膜拜。

鑾轎在大肚區公所之後，慢慢加速，許多人說「紅色超跑」飆起來了，還有人打趣說這樣會被開單。許多人都猜最後會到彰化才駐駕，還有人猜會不會去烏日。直到入夜了，更多人猜會直接到彰化市去。鑾轎6時許已是在夜色中行進，信眾們不同的猜測更多。

鑾轎一度到了興農公司門口，許多人以為是否就在這兒？但稍停了一分鐘不到，鑾轎掉了個頭又再移動，幾分鐘後後來停在大肚南榮路的興農集團楓康超市總部前。因為鑾轎最先只是停在入口處，並不是適宜的駐駕地點，經拱天宮人員再次請示，鑾轎在一陣鑼聲之後，許多人以為又要起駕往彰化去，但鑾轎猛一個轉頭，直接往楓康超市總部內部而去，最後駐駕在一個小型停車場或是工作間內，工作人員趕緊布置上香案，楓康和信眾們也都上前膜拜。