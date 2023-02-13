快訊

美光裁員被傳「半強迫簽合意離職」 公司發聲了

國道一號彰化段重大車禍 「4歲男童噴飛出車外」1死3傷

經典賽／首場練習賽對味全龍 中華隊餅總排胡智為扛先發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打破多年紀錄 白沙屯媽祖駐駕台中大肚

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
白沙屯拱天宮媽祖今駐駕台中市大肚楓康超市總部。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯拱天宮媽祖今駐駕台中市大肚楓康超市總部。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台

白沙屯拱天宮媽祖今駐駕台中市大肚，尤其鑾轎在距彰化僅10多分鐘腳程即打住，事前吊足信眾胃口。據資深警官指出，20多年來白沙屯媽祖未曾在大肚駐駕過，此次駐駕算是打破了記錄。

白沙屯媽祖上午在清水、沙鹿遶境許久，讓清晨5時就已在龍井布崗的烏日警分局員警始料未及。下午二時，鑾轎駐駕在龍井的山腳媽祖聯誼會，接著即一路經沙田路行進，並連續停駕在龍井、大肚兩區公所，讓上班中的公務員很興奮，趕緊出來迎接、膜拜。

鑾轎在大肚區公所之後，慢慢加速，許多人說「紅色超跑」飆起來了，還有人打趣說這樣會被開單。許多人都猜最後會到彰化才駐駕，還有人猜會不會去烏日。直到入夜了，更多人猜會直接到彰化市去。鑾轎6時許已是在夜色中行進，信眾們不同的猜測更多。

鑾轎一度到了興農公司門口，許多人以為是否就在這兒？但稍停了一分鐘不到，鑾轎掉了個頭又再移動，幾分鐘後後來停在大肚南榮路的興農集團楓康超市總部前。因為鑾轎最先只是停在入口處，並不是適宜的駐駕地點，經拱天宮人員再次請示，鑾轎在一陣鑼聲之後，許多人以為又要起駕往彰化去，但鑾轎猛一個轉頭，直接往楓康超市總部內部而去，最後駐駕在一個小型停車場或是工作間內，工作人員趕緊布置上香案，楓康和信眾們也都上前膜拜。

龍井區長戴燕如、大肚區長楊明坤今對白沙屯拱天宮媽祖造訪都表示十分感謝，也祈求區公所在為民服務時能圓滿順利。楊明坤說，對於白沙屯媽祖今能駐架大肚，「求之不得」十分歡迎。

龍井區長戴燕如（右二）和區公所員工迎接白沙屯拱天宮媽祖，並上香膜拜。圖／戴燕如提供
龍井區長戴燕如（右二）和區公所員工迎接白沙屯拱天宮媽祖，並上香膜拜。圖／戴燕如提供
白沙屯拱天宮媽祖今駐駕台中市大肚楓康超市總部。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯拱天宮媽祖今駐駕台中市大肚楓康超市總部。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台

白沙屯媽祖 彰化

延伸閱讀

白沙屯媽祖粉紅超跑禮讓救護車 停駕2醫院供祈福

柯文哲隨白沙屯媽祖遶境 信眾喊「總統」他更正「候選人」

白沙屯媽祖鑾轎在童醫院內撞玻璃 原來媽祖要告訴總院長此事

影／不忍病者苦...白沙屯媽祖停駕童醫院沙鹿院區 醫護患者喜迎

相關新聞

打破多年紀錄 白沙屯媽祖駐駕台中大肚

白沙屯拱天宮媽祖今駐駕台中市大肚，尤其鑾轎在距彰化僅10多分鐘腳程即打住，事前吊足信眾胃口。據資深警官指出，20多年來白...

粉紅超跑改跑山線？ 原來是拱天宮二媽來鹿谷開山廟

白沙屯拱天宮媽祖正徒步前往雲林北港朝天宮進香，15萬名信徒簇擁「粉紅超跑」展開9天8夜宗教之旅，但山線的鹿谷鄉永隆村開山...

停繳就領嘸？南彰化又一老人互助會爆糾紛將提告

彰化縣26鄉鎮市，半數鄉鎮市有老人互助會，其中彰化市、和美鎮和永靖鄉的老人互助會已與會員發生財務糾紛，永靖鄉老人會爭取返...

参加白沙屯媽祖遶境 柯文哲受傷進醫護站

民眾黨主席柯文哲参與白沙屯媽祖遶境，因天氣太熱，他抓癢時不慎抓傷了頸部皮膚，下午進了醫護站，接受護理人員擦藥包紮。

影／醫師第一台手術神速順利 原來「粉紅超跑」來醫院

白沙屯媽祖鑾轎今天在沙鹿光田綜合醫院前轉進停駕，當時正在手術的醫院婦產部長蘇棋楓和醫護人員手術結束後，無意間打開手術房窗...

鹿港天后宮聲明 過爐媽祖金幣未被授權

全台又開始瘋媽祖，網路也出現不少媽祖商品，但彰化縣鹿港天后宮今天發出聲明，網路近日出現以鹿港天后宮之名販售的過爐媽祖金幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦