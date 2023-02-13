停繳就領嘸？南彰化又一老人互助會爆糾紛將提告

彰化縣26鄉鎮市，半數鄉鎮市有老人互助會，其中彰化市、和美鎮和永靖鄉的老人互助會已與會員發生財務糾紛，永靖鄉老人會爭取返還繳納20年至30年的互助金不成，預計15日提告。

永靖鄉老人互助會附設在永靖鄉老人會，今天下午永靖鄉老人會沒人接電話。地方人士指出，老人互助會與會員財務糾紛並非最近一、兩年發生，不是現任理事長做的事，他接下理事長一職也接下燙手山芋，整天接到反映和投訴，實在辛苦。

永靖鄉前代表顧文哲今天指出，永靖鄉老人會是向政府立案的社團，永靖鄉老人互助會沒有立案，附設在永靖鄉老人會組織下，每一名入會會員往生，向其他會員收取100元，集中交付和慰問往生會員的家屬，其實互助會本來有盈餘，卻被老人會不當挪用，包括提高人事費用、舉辦康樂聯誼活動，導致互助會入不敷出。

顧文哲說，永靖鄉老人互助會會員不是不知道互助會沒立案，別的鄉鎮市老人互助會財務拉警報，永靖鄉老人互助會員若不想繳交互助費，就被「恐嚇」如果停繳即喪失一切權利，領不到半毛錢，會員只好繼續繳納，最近被要求簽具切結書同意放棄追訴權利以領回每人1萬多元互助金，會員851人都認為太離譜，決定提告。

永靖鄉長魏碩衛表示，鄉公所聽說永靖鄉老人互助會的事，因屬民事糾紛，公部門能做的就是提供法律諮詢和協助調解，希望老人早日拿回老本。

彰化縣民進黨議會黨團2020年3月曾出示，內政部在102年時擬定的「內政部輔導社會團體往生互助事項處理原則」，指聲彰化縣政府依職責要求各互助會啓動合法化程序。從後續發展來看，彰化市、和美鎮老人互助會陸續爆出財務糾紛，永靖鄉步上後塵，顯然互助化合法化成效有待加強。