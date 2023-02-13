快訊

震災的傷痛與堅強：敘利亞醫生救治兒童的沉痛呼聲

金馬得主離世享壽73歲 吳念真受訪得知震驚

誰的氣球打斷布林肯訪陸？ 大陸知情官員也「嚇一跳」

停繳就領嘸？南彰化又一老人互助會爆糾紛將提告

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉老人會發生財務糾紛，會員將提告。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉老人會發生財務糾紛，會員將提告。記者簡慧珍／攝影

彰化縣26鄉鎮市，半數鄉鎮市有老人互助會，其中彰化市、和美鎮和永靖鄉的老人互助會已與會員發生財務糾紛，永靖鄉老人會爭取返還繳納20年至30年的互助金不成，預計15日提告。

永靖鄉老人互助會附設在永靖鄉老人會，今天下午永靖鄉老人會沒人接電話。地方人士指出，老人互助會與會員財務糾紛並非最近一、兩年發生，不是現任理事長做的事，他接下理事長一職也接下燙手山芋，整天接到反映和投訴，實在辛苦。

永靖鄉前代表顧文哲今天指出，永靖鄉老人會是向政府立案的社團，永靖鄉老人互助會沒有立案，附設在永靖鄉老人會組織下，每一名入會會員往生，向其他會員收取100元，集中交付和慰問往生會員的家屬，其實互助會本來有盈餘，卻被老人會不當挪用，包括提高人事費用、舉辦康樂聯誼活動，導致互助會入不敷出。

顧文哲說，永靖鄉老人互助會會員不是不知道互助會沒立案，別的鄉鎮市老人互助會財務拉警報，永靖鄉老人互助會員若不想繳交互助費，就被「恐嚇」如果停繳即喪失一切權利，領不到半毛錢，會員只好繼續繳納，最近被要求簽具切結書同意放棄追訴權利以領回每人1萬多元互助金，會員851人都認為太離譜，決定提告。

永靖鄉長魏碩衛表示，鄉公所聽說永靖鄉老人互助會的事，因屬民事糾紛，公部門能做的就是提供法律諮詢和協助調解，希望老人早日拿回老本。

彰化縣民進黨議會黨團2020年3月曾出示，內政部在102年時擬定的「內政部輔導社會團體往生互助事項處理原則」，指聲彰化縣政府依職責要求各互助會啓動合法化程序。從後續發展來看，彰化市、和美鎮老人互助會陸續爆出財務糾紛，永靖鄉步上後塵，顯然互助化合法化成效有待加強。

內政部 聯誼

延伸閱讀

彰化市台鐵舊宿舍群活化 公所欲爭取7800萬修繕

蛋價漲…全國雞蛋生產縣 彰化學生今天這樣吃

彰化開學首日王惠美視察校園 開學後3周仍是防疫關鍵期

7處空品測站亮「橘燈」 彰化二林空氣品質最差

相關新聞

鹿港天后宮聲明 過爐媽祖金幣未被授權

全台又開始瘋媽祖，網路也出現不少媽祖商品，但彰化縣鹿港天后宮今天發出聲明，網路近日出現以鹿港天后宮之名販售的過爐媽祖金幣...

白沙屯媽祖鑾轎在童醫院內撞玻璃 原來媽祖要告訴總院長此事

白沙屯媽祖進香隊伍今天轉進童綜合醫院沙鹿院區時，媽祖鑾轎不斷在一處玻璃前，前後搖動不離開，鑾轎竹竿也幾乎撞到玻璃，隨行人...

停繳就領嘸？南彰化又一老人互助會爆糾紛將提告

彰化縣26鄉鎮市，半數鄉鎮市有老人互助會，其中彰化市、和美鎮和永靖鄉的老人互助會已與會員發生財務糾紛，永靖鄉老人會爭取返...

粉紅超跑改跑山線？ 原來是拱天宮二媽來鹿谷開山廟

白沙屯拱天宮媽祖正徒步前往雲林北港朝天宮進香，15萬名信徒簇擁「粉紅超跑」展開9天8夜宗教之旅，但山線的鹿谷鄉永隆村開山...

参加白沙屯媽祖遶境 柯文哲受傷進醫護站

民眾黨主席柯文哲参與白沙屯媽祖遶境，因天氣太熱，他抓癢時不慎抓傷了頸部皮膚，下午進了醫護站，接受護理人員擦藥包紮。

影／醫師第一台手術神速順利 原來「粉紅超跑」來醫院

白沙屯媽祖鑾轎今天在沙鹿光田綜合醫院前轉進停駕，當時正在手術的醫院婦產部長蘇棋楓和醫護人員手術結束後，無意間打開手術房窗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦