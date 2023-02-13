白沙屯媽祖粉紅超跑禮讓救護車 停駕2醫院供祈福

白沙屯媽祖前往北港朝天宮進香，今天隊伍行進中遇到救護車，鑾轎停下讓救護車先行，一旁信眾直呼「媽祖慈悲心」，沿途更停駕2家醫院，供醫護及民眾參拜祈福。

白沙屯拱天宮媽祖前往雲林北港朝天宮進香，昨晚駐駕在台中市清水區笠毅公司，今天上午6時起駕，「粉紅超跑」所到之處，許多信眾擺香案熱情迎接，有家長推著嬰兒車來參拜，更有85歲老婦也來祈求健康。

進香隊伍行進中聽見救護車鳴笛聲，媽祖鑾轎還停下來禮讓救護車後，才開始前進，一旁信眾直呼「媽祖慈悲心」。民眾黨主席柯文哲也在沙鹿鹿寮商圈現蹤，許多民眾爭相合照、索取簽名，他表示，將以一般信眾身分走完全程。

媽祖鑾轎行經童綜合醫院、光田綜合醫院時，院方備好香案迎接，童綜合醫院總院長童敏哲、光田醫院院長王乃弘夫婦都率領醫護人員，請求媽祖為病患祈福，白沙屯媽祖鑾轎也停駕，供醫護人員、民眾參拜。