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粉紅超跑改跑山線？ 原來是拱天宮二媽來鹿谷開山廟

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
鹿谷鄉的永隆開山廟，位在麒麟潭畔，是地方重要的信仰中心。本報系資料照片
鹿谷鄉的永隆開山廟，位在麒麟潭畔，是地方重要的信仰中心。本報系資料照片

白沙屯拱天宮媽祖正徒步前往雲林北港朝天宮進香，15萬名信徒簇擁「粉紅超跑」展開9天8夜宗教之旅，但山線的鹿谷鄉永隆村開山廟慶祝140周年廟慶，卻也首次發出邀請，請來白沙屯的二媽跟山邊媽的六媽，共同舉行大神龜26888斤揭彩儀式，明天將點燃起馬炮，聖駕一同遶境鹿谷13村各公廟。

南投縣鹿谷鄉開山廟位於永隆村麒麟潭畔，相傳鄭成功部將到鳳凰谷地區開墾，當地居民為感念其恩澤，便於清光緒9年（西元1883年）立廟供奉，主祀「開山公」，另有「文官下轎，武官下馬」碑，及開山廟碑，雖然廟宇規模雖不大，但神威靈驗，香火鼎盛，每年農曆2月2日為主神誕辰，廟會總是非常熱鬧。

鹿谷鄉永隆開山廟是地方的信仰中心，每年農曆二月初二，是開山聖王的聖誕千秋，將會舉辦一系列聖誕千秋活動，近來鄉民相傳白沙屯拱天宮的二媽以及山邊媽祖宮六媽的媽祖聖駕，已經駐駕在鹿谷鄉永隆開山廟，一大早就吸引不少信眾前來參拜，廟方指出，將在2月14日（農曆正月24日）舉辦全鄉13村的遶境活動，來為鄉親祈福求平安。

開山廟方表示，外界以為的海線遶境的「粉紅超跑」是白沙屯的鎮殿媽，此是應邀來的是拱天宮二媽，山邊媽祖宮的山邊六媽，主委陳孟良表示，因疫情關係，二年來配合中央未辦活動，今年疫情緩和，也是開山廟重建140周年，奉開山聖王旨意擴大舉行一系列聖誕千秋活動，今年活動備有平安湯、米粉以及油麵供信眾吃平安，另外，兩年沒有製作的大神龜，今年更重達2萬6888斤，讓信眾都相當期待。

鹿谷鄉永隆村開山廟兩年沒有製作的大神龜，今年破紀錄重達的2萬6888斤，明天上午將由縣長許淑華共同主持揭彩儀式。本報系資料照片 記者黑中亮／攝影
鹿谷鄉永隆村開山廟兩年沒有製作的大神龜，今年破紀錄重達的2萬6888斤，明天上午將由縣長許淑華共同主持揭彩儀式。本報系資料照片 記者黑中亮／攝影

媽祖 白沙屯 遶境

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