彰化市台鐵舊宿舍群活化 公所欲爭取7800萬修繕

彰化縣文化景觀台鐵舊宿舍群去年由彰化市公所進行廣場活化後，今年繼續向文化部爭取補助整修3連棟舊宿舍群，工程經費需7800萬元，文化部文化資產局副局長粘振裕今天會勘後說，會全力支持，逐年補助經費，未來可搭配一旁的國定古蹟扇型車庫，創造文化觀光價值。

立委黃秀芳今天邀集文資局副局長粘振裕與彰化縣文化局副局長吳文昇、彰化市長林世賢、縣議員李成濟、黃柏瑜、莊陞漢、彰化梨春園北管樂團團長葉金泉等人會勘台鐵舊宿舍群和整修中的梨春園會館。

立委黃秀芳說，文化景觀台鐵舊宿舍群3連棟由彰化市公所向台鐵局承租管理，未來希望台鐵舊路宿舍群整修後，彰化除了有一座扇形車庫，又有鐵路舊宿舍群可供遊客參訪欣賞，將扇型車庫周邊的宿舍群建築修繕後，可讓都市景觀有改變，希望讓彰化旅遊景點能夠更多。

扇型車庫對面的台鐵舊宿舍群面積有近2公頃，包括有66幢舊宿舍，其中4幢已被登錄為歷史建築，不過歷史建築不在此次爭取的整修範圍，此次公所爭取整修的是靠近扇型車庫的入口處三連幢舊宿舍文化景觀，整修經費約7800萬元，希望整修後能帶動活化舊宿舍群。

粘振裕說，彰化扇型車庫是國內唯一的一座扇型車庫，已被列為國定古蹟，如果能搭配一旁台鐵宿舍群的文化景觀一併整修維護，一定能增加扇型車庫的文化價值，也希望市公所先和台鐵局再協調整修方案，把整個巷子集中慢慢來整理起來，文化部會全力支持整修經費。

而由彰化縣文化局向文化部爭取經費，斥資1466萬元整修的梨春園館閣預計今年5月就可完工，但文化局希望繼續爭取進行彩繪修復，今天也現場會勘，先爭取彩繪調查研究經費。

黃秀芳說，梨春園是彰化北管重要據點，整體整修如果能夠做的更完整，可讓長輩或新進的學員能夠在比較好的環境，可以讓北管能夠繼續傳承下去。