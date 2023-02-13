聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／醫師第一台手術神速順利 原來「粉紅超跑」來醫院
白沙屯媽祖鑾轎今天在沙鹿光田綜合醫院前轉進停駕，當時正在手術的醫院婦產部長蘇棋楓和醫護人員手術結束後，無意間打開手術房窗簾，看到樓下媽祖鑾轎和參拜人潮，蘇棋楓說，今天早上他們做了第一台達文西手術，從未感覺如此神速順利結束，原來粉紅超跑進來醫院，保佑病患平安早日康復，朋友開玩笑稱有「神助」。
白沙屯媽祖粉絲多，醫護人員也是其中之一，媽祖鑾轎今天上午轉進沙鹿區的光田綜合醫院，醫護人員與患者和民眾都圍在鑾轎前參拜。
當時正在樓上手術房做手術的婦產部長蘇棋楓和醫護人員，從樓上拍下醫護人員視野，驚喜看到粉紅超跑車隊的壯歡與感人，他說今天手術結束後，無意間打開手術房窗簾，看到樓下媽祖鑾轎和參拜人潮，他們早上做了第一台達文西手術，從未感覺如此神速順利結束後，看到樓下場景才知，原來粉紅超跑進來醫院，要保佑病患平安早日康復，這是媽祖慈悲表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言