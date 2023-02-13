影／醫師第一台手術神速順利 原來「粉紅超跑」來醫院

白沙屯媽祖鑾轎今天在沙鹿光田綜合醫院前轉進停駕，當時正在手術的醫院婦產部長蘇棋楓和醫護人員手術結束後，無意間打開手術房窗簾，看到樓下媽祖鑾轎和參拜人潮，蘇棋楓說，今天早上他們做了第一台達文西手術，從未感覺如此神速順利結束，原來粉紅超跑進來醫院，保佑病患平安早日康復，朋友開玩笑稱有「神助」。

白沙屯媽祖粉絲多，醫護人員也是其中之一，媽祖鑾轎今天上午轉進沙鹿區的光田綜合醫院，醫護人員與患者和民眾都圍在鑾轎前參拜。