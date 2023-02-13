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影／醫師第一台手術神速順利 原來「粉紅超跑」來醫院

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院婦產部長蘇棋楓今天早上做第一台達文西手術，他說從未感覺如此神速順利結束後，原來粉紅超跑進來醫院，保佑病患平安早日康復。圖／光田醫院部長蘇棋楓提供
光田綜合醫院婦產部長蘇棋楓今天早上做第一台達文西手術，他說從未感覺如此神速順利結束後，原來粉紅超跑進來醫院，保佑病患平安早日康復。圖／光田醫院部長蘇棋楓提供

白沙屯媽祖鑾轎今天在沙鹿光田綜合醫院前轉進停駕，當時正在手術的醫院婦產部長蘇棋楓和醫護人員手術結束後，無意間打開手術房窗簾，看到樓下媽祖鑾轎和參拜人潮，蘇棋楓說，今天早上他們做了第一台達文西手術，從未感覺如此神速順利結束，原來粉紅超跑進來醫院，保佑病患平安早日康復，朋友開玩笑稱有「神助」。

白沙屯媽祖粉絲多，醫護人員也是其中之一，媽祖鑾轎今天上午轉進沙鹿區的光田綜合醫院，醫護人員與患者和民眾都圍在鑾轎前參拜。

當時正在樓上手術房做手術的婦產部長蘇棋楓和醫護人員，從樓上拍下醫護人員視野，驚喜看到粉紅超跑車隊的壯歡與感人，他說今天手術結束後，無意間打開手術房窗簾，看到樓下媽祖鑾轎和參拜人潮，他們早上做了第一台達文西手術，從未感覺如此神速順利結束後，看到樓下場景才知，原來粉紅超跑進來醫院，要保佑病患平安早日康復，這是媽祖慈悲表現。

光田綜合醫院婦產部長蘇棋楓今天早上做第一台達文西手術，他說從未感覺如此神速順利結束後，原來粉紅超跑進來醫院，保佑病患平安早日康復。圖／光田醫院部長蘇棋楓提供
光田綜合醫院婦產部長蘇棋楓今天早上做第一台達文西手術，他說從未感覺如此神速順利結束後，原來粉紅超跑進來醫院，保佑病患平安早日康復。圖／光田醫院部長蘇棋楓提供
光田綜合醫院婦產部長蘇棋楓今天早上做第一台達文西手術，他說從未感覺如此神速順利結束後，原來粉紅超跑進來醫院，保佑病患平安早日康復。圖／光田醫院部長蘇棋楓提供
光田綜合醫院婦產部長蘇棋楓今天早上做第一台達文西手術，他說從未感覺如此神速順利結束後，原來粉紅超跑進來醫院，保佑病患平安早日康復。圖／光田醫院部長蘇棋楓提供

白沙屯媽祖 手術 醫護人員

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