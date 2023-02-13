蛋價調漲 盧秀燕：增添食材費讓孩子吃飽吃好

雞蛋今天起漲價又適逢開學日，有家長憂心學生營養午餐吃不到蛋。台中市長盧秀燕表示，中央稅收餘裕有提供台中一筆稅額，將編列增加學校食材費用，讓孩子吃好也吃飽。

國內蛋價調漲，今天起雞蛋每台斤調漲2元，批發價每台斤來到新台幣52元，重回歷史新高。今天是開學日，有家長憂心小孩在學校的營養午餐恐將吃不到蛋。

對此，盧秀燕今天視察樹德國小接受媒體聯訪表示，不只是蛋價，萬物包括各種食材都在漲價，中央稅收餘裕，台中市有分配到一筆稅額，將會編列及增加食材經費。

盧秀燕說，因漲價情形去年就開始，市府去年就有調整食材經費，再窮也不能窮到孩子們的肚子，再窮也不能疏忽孩子們的營養，希望讓孩子們吃得好、也吃得飽。