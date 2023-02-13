鹿港天后宮聲明 過爐媽祖金幣未被授權

全台又開始瘋媽祖，網路也出現不少媽祖商品，但彰化縣鹿港天后宮今天發出聲明，網路近日出現以鹿港天后宮之名販售的過爐媽祖金幣並非取得鹿港天后宮授權，提醒民眾勿受騙。

鹿港天后宮總幹事劉家汶表示，最近有網路平台販售鹿港天后宮過爐媽祖金幣並非鹿港天后宮合作的金幣，且鹿港天后宮也有廟名的商標權，不容未取得授權就任意使用在商品上，呼籲民眾勿受騙，也公開要求業者勿再以鹿港天后宮名義促銷商品，將會向警方備案，並保留法律追訴權。

網路平台販售的鹿港天后宮過爐媽祖金幣號稱超值2入，2月28日前售價168元，網友也發現在line上也有鹿港天后宮聯名祈願十二生肖純銀開運飾品，劉家汶表示，十二生肖開運飾品則是有經過鹿港天后宮授權，屬於合作文創商品。

到底何者為真？何者為假，已讓民眾霧煞煞，事實上貼文販售鹿港天后宮過爐媽祖金幣的頁面也有販售包括大甲媽祖平安符金墜子高達8800多元，除了大甲媽、白沙屯媽的口罩，還有媽祖按摩枕、媽祖智能手環等，部分商品並非和廟方有合作販售，民眾可以官網公告為主。