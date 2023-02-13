白沙屯媽祖鑾轎在童醫院內撞玻璃 原來媽祖要告訴總院長此事

白沙屯媽祖進香隊伍今天轉進童綜合醫院沙鹿院區時，媽祖鑾轎不斷在一處玻璃前，前後搖動不離開，鑾轎竹竿也幾乎撞到玻璃，隨行人員保護，經廟方人員請示媽祖，原來媽祖要告訴醫院總院長童敏哲，醫院3面白沙屯媽祖的匾額懸掛地點不適合，童敏哲聽完後當場跪拜，指示改掛匾額位置。

童醫院總院長童敏哲今天上午率醫護人員在路上跪拜迎接，媽祖鑾轎轉進醫院停駕，接受醫護人員與患者參拜，這是白沙屯媽祖鑾轎歷年來，第4次停駕童醫院沙鹿院區。

白沙屯媽祖鑾轎今天早上經過沙鹿區中山路，在童醫院沙鹿院區前，醫院總院長童敏哲和醫護人員、患者共30人，在醫院前路旁跪拜迎接，媽祖鑾轎在場停留後轉進醫院；鑾轎起駕後，也在前方的沙鹿光田醫院停駕。