快訊

男同志冥婚電影熱映 專家指劇情曲解民俗意涵

NFL／超級盃酋長致命一踢屠鷹 四分衛馬霍姆斯近4年2冠

進門就找碴店員「你新來的？」 迴轉壽司乾脆不做奧客生意了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中台灣治理平台16日辦大會 盧秀燕將領7縣市首長全到齊

聯合報／ 記者劉柏均洪敬浤／台中即時報導
中台灣區域治理平台將於16日舉行大會，台中市長盧秀燕說，今年加入新竹市，將擴大舉辦，正整備中。記者洪敬浤／攝影
中台灣區域治理平台將於16日舉行大會，台中市長盧秀燕說，今年加入新竹市，將擴大舉辦，正整備中。記者洪敬浤／攝影

台中市推動「中台灣區域治理平台」，過去四年達成110項合作提案，其中85項已完成，今年成員更加入新竹市，將擴大舉辦。市長盧秀燕表示，平台從7縣市擴大為8縣市，預計16日召開擴大後、首次成立大會，現正整備中。

台中中小學今開學，盧秀燕一早到南區樹德國小視察，圍訪時被問及中台灣治理平台；盧說，選後部分縣市首長異動，目前擴大推動，平台從7縣市擴大為8縣市，首次會議以成立為主，之後再由各縣市，就聯合治理議題主辦會議。

盧秀燕舉例，去年遇到新冠疫情，疫苗短缺需要調度時，透過縣市平台協調支援；中彰投規畫交通協控平台計畫、獲交通部補助，透過智慧化儀控，有效改善鄰近縣市交通；台中空品也在各縣市共同監督下，創下歷年最佳空品紀錄，鄰近的彰化、南投也有所改善。

中市研考會主委劉彥澧說，8會員縣市首長都將出席16日大會，中台灣治理平台每年定期開會，共有六組議題，包含空污環保、衛生、農業、觀光旅遊、交通、經濟發展等，今年新增新竹市而擴大舉辦，相關議題也陸續規畫中。

劉彥澧提到，資安問題日趨重要，中市府新成立「數位治理局」，預計今年舉辦資安研習，各縣市分享資訊，甚至進一步組成資安聯防，目前仍在評估中。

盧秀燕強調，中台灣位於台灣中心位置，8縣市總人口數逾700萬人，佔台灣總人口數三分之一，各項產業基礎堅強，觀光、文化等領域也深具潛力，透過串連各縣市互助合作、資訊與經驗共享，讓施政更加貼近民眾需求。

盧秀燕說，各縣市長們對於區域合作有著高度共識，相信在平台各縣市夥伴團隊合作下，未來中台灣區域合作將邁入嶄新紀元，為中部縣市民眾創造更大的福祉。

盧秀燕 資安

延伸閱讀

彌平縣市落差 盧秀燕撥20多億3年拚蓋25校活動中心

校園室內脫口罩 盧秀燕：視疫情 必要時「收緊」防疫

影／雞蛋漲價 盧秀燕：再補助食材費 讓孩子吃得飽

出席校友會玩「論文梗」 盧秀燕：論文被檢視過沒出包

相關新聞

影／白沙屯媽祖最美風景 阿嬤無法跪拜二女警扶持助鑽轎底

最美的風景，白沙屯媽祖今天從台中市清水區起駕，一名85歲婦人身體不好想求身體平安，但無法跪拜，蹲在人群中排隊，二名女警見...

白沙屯媽祖鑾轎在童醫院內撞玻璃 原來媽祖要告訴總院長此事

白沙屯媽祖進香隊伍今天轉進童綜合醫院沙鹿院區時，媽祖鑾轎不斷在一處玻璃前，前後搖動不離開，鑾轎竹竿也幾乎撞到玻璃，隨行人...

中台灣治理平台16日辦大會 盧秀燕將領7縣市首長全到齊

台中市推動「中台灣區域治理平台」，過去四年達成110項合作提案，其中85項已完成，今年成員更加入新竹市，將擴大舉辦。市長...

造價450萬元貨櫃咖啡玻璃屋 環島停駐麗寶樂園渡假區

咖啡商機大，麗寶樂園渡假區目前有星巴克、莫凡彼、熊大的麗寶小鎮咖啡、Caffebene、Julius Meinl小紅帽咖...

土耳其救難隊921曾救員林 員林官民回報百箱賑災物資

1999年台灣921地震，土耳其曾派救災隊來彰化縣搶救員林龍邦富貴名門大樓倒塌，救出1名生還者，員林人感念至今，近日接連...

校園室內脫口罩 盧秀燕：視疫情 必要時「收緊」防疫

室內口罩政策下周放寬，但校園內要等到3月6日才解禁。台中市長盧秀燕今早表示，她支持中央漸進式開放作法，不過校園3月6日開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦