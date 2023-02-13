中台灣治理平台16日辦大會 盧秀燕將領7縣市首長全到齊

台中市推動「中台灣區域治理平台」，過去四年達成110項合作提案，其中85項已完成，今年成員更加入新竹市，將擴大舉辦。市長盧秀燕表示，平台從7縣市擴大為8縣市，預計16日召開擴大後、首次成立大會，現正整備中。

台中中小學今開學，盧秀燕一早到南區樹德國小視察，圍訪時被問及中台灣治理平台；盧說，選後部分縣市首長異動，目前擴大推動，平台從7縣市擴大為8縣市，首次會議以成立為主，之後再由各縣市，就聯合治理議題主辦會議。

盧秀燕舉例，去年遇到新冠疫情，疫苗短缺需要調度時，透過縣市平台協調支援；中彰投規畫交通協控平台計畫、獲交通部補助，透過智慧化儀控，有效改善鄰近縣市交通；台中空品也在各縣市共同監督下，創下歷年最佳空品紀錄，鄰近的彰化、南投也有所改善。

中市研考會主委劉彥澧說，8會員縣市首長都將出席16日大會，中台灣治理平台每年定期開會，共有六組議題，包含空污環保、衛生、農業、觀光旅遊、交通、經濟發展等，今年新增新竹市而擴大舉辦，相關議題也陸續規畫中。

劉彥澧提到，資安問題日趨重要，中市府新成立「數位治理局」，預計今年舉辦資安研習，各縣市分享資訊，甚至進一步組成資安聯防，目前仍在評估中。

盧秀燕強調，中台灣位於台灣中心位置，8縣市總人口數逾700萬人，佔台灣總人口數三分之一，各項產業基礎堅強，觀光、文化等領域也深具潛力，透過串連各縣市互助合作、資訊與經驗共享，讓施政更加貼近民眾需求。

盧秀燕說，各縣市長們對於區域合作有著高度共識，相信在平台各縣市夥伴團隊合作下，未來中台灣區域合作將邁入嶄新紀元，為中部縣市民眾創造更大的福祉。