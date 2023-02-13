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造價450萬元貨櫃咖啡玻璃屋 環島停駐麗寶樂園渡假區

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
環台貨櫃咖啡屋，目前停駐麗寶樂園度假區。圖／麗寶樂園渡假區提供
環台貨櫃咖啡屋，目前停駐麗寶樂園度假區。圖／麗寶樂園渡假區提供

咖啡商機大，麗寶樂園渡假區目前有星巴克、莫凡彼、熊大的麗寶小鎮咖啡、Caffebene、Julius Meinl小紅帽咖啡、超商等多家咖啡集結，現在又有環島的貨櫃車咖啡屋「橙菓森霖」進駐麗寶休息站，預計進駐到4月底。

亮眼的白色貨櫃車，兩側整面的落地玻璃，是老闆黃昭隆別出心裁的設計，他原是機械研發工程師，後又轉職做婚禮顧問，因為想要開一間環島咖啡廳，堅持想讓客人能有舒適的室內座位，結合兩個專長，花450萬元打造這台浪漫的白色貨櫃咖啡屋。

店內最熱銷有「海岩焦糖拿鐵」、「橙菓特調咖啡」還有甜點，菜單上價格寫著「看心情」，老闆說，這些是妻子在家手工製作好再冷凍快遞到停駐地點，所以都要看原物料內容而定，想做什麼也是看老闆娘心情，他已停駐過鹿港、恆春、宜蘭，目前到台中麗寶的貨櫃咖啡屋，橙菓森霖預計停留到今年4月底。

麗寶樂園渡假區表示，因園區鄰近國道一、三、四號，下交流道最快3分鐘抵達，成為出遊、返鄉的中繼站，常成為另類的國道服務區。

有工程設計師與婚禮顧問多年經驗的黃昭隆，結合兩項專長，打造浪漫貨櫃咖啡。圖／麗寶樂園渡假區提供
有工程設計師與婚禮顧問多年經驗的黃昭隆，結合兩項專長，打造浪漫貨櫃咖啡。圖／麗寶樂園渡假區提供

咖啡廳 環島 國道

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