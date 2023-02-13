土耳其救難隊921曾救員林 員林官民回報百箱賑災物資

1999年台灣921地震，土耳其曾派救災隊來彰化縣搶救員林龍邦富貴名門大樓倒塌，救出1名生還者，員林人感念至今，近日接連募集物資，今天寄出112箱各類禦寒物資，預定下午送達台北的土耳其賑災指定倉庫。

發起募捐土耳其賑災的員林市市長游振雄，今天和市公所人員到到員林市崙雅巷得展棉業清點物資，合計112箱發熱衣、棉襪、圍巾等禦寒物資，社頭上廣貨運公司免費載運到台北市。

游振雄說，921震災發生時，距離他住家不遠的員林龍邦富貴名門大廈塌陷，七樓以下塌陷在地底，救援相當困難，土耳其第一時間派遣救難隊來台協助龍邦大廈的救災行動，帶來很多先進的偵測生命器材，成功救起一名被活埋者，員林人對土耳其救災行動銘記在心，應該回報恩情。

游振雄用一個月薪水購買2100條保暖圍巾，也打電話給Easyfit得展棉業執行長張惠英，表明市公所將採購800件發熱衣。張惠美以成本賣給市公所，另捐贈1200件發熱衣、萬6千分棉襪，，這兩天看到土耳其強震傷亡人數持續攀升，入夜溫度低於攝氏10度，有時下探0度，張惠英追加220件發熱衣、4千份棉襪。

今天員林市公所統計，得展棉業合計捐出3千件發熱衣、3萬分（每分1至3雙」 棉襪，加上先前張惠英號召在地企業思薇爾捐贈的孩童與大人全套衛生衣、褲1萬700件，曼黛瑪璉捐贈100箱保暖內著、保溫杯等物資，裝滿112箱，趕在提前今天下午截止收件之前運到台北市。