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土耳其救難隊921曾救員林 員林官民回報百箱賑災物資

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市長游振雄今天到得展棉業清點土耳其賑災物資並協助裝箱。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市長游振雄今天到得展棉業清點土耳其賑災物資並協助裝箱。記者簡慧珍／攝影

1999年台灣921地震，土耳其曾派救災隊來彰化縣搶救員林龍邦富貴名門大樓倒塌，救出1名生還者，員林人感念至今，近日接連募集物資，今天寄出112箱各類禦寒物資，預定下午送達台北的土耳其賑災指定倉庫。

發起募捐土耳其賑災的員林市市長游振雄，今天和市公所人員到到員林市崙雅巷得展棉業清點物資，合計112箱發熱衣、棉襪、圍巾等禦寒物資，社頭上廣貨運公司免費載運到台北市。

游振雄說，921震災發生時，距離他住家不遠的員林龍邦富貴名門大廈塌陷，七樓以下塌陷在地底，救援相當困難，土耳其第一時間派遣救難隊來台協助龍邦大廈的救災行動，帶來很多先進的偵測生命器材，成功救起一名被活埋者，員林人對土耳其救災行動銘記在心，應該回報恩情。

游振雄用一個月薪水購買2100條保暖圍巾，也打電話給Easyfit得展棉業執行長張惠英，表明市公所將採購800件發熱衣。張惠美以成本賣給市公所，另捐贈1200件發熱衣、萬6千分棉襪，，這兩天看到土耳其強震傷亡人數持續攀升，入夜溫度低於攝氏10度，有時下探0度，張惠英追加220件發熱衣、4千份棉襪。

今天員林市公所統計，得展棉業合計捐出3千件發熱衣、3萬分（每分1至3雙」 棉襪，加上先前張惠英號召在地企業思薇爾捐贈的孩童與大人全套衛生衣、褲1萬700件，曼黛瑪璉捐贈100箱保暖內著、保溫杯等物資，裝滿112箱，趕在提前今天下午截止收件之前運到台北市。

員林 土耳其 發熱衣

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