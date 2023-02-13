校園室內脫口罩 盧秀燕：視疫情 必要時「收緊」防疫
室內口罩政策下周放寬，但校園內要等到3月6日才解禁。台中市長盧秀燕今早表示，她支持中央漸進式開放作法，不過校園3月6日開放不戴口罩是暫定，得看全國脫口罩後的實施狀況，也不排除各校因地制宜，將授權教育局或各校自行調整，以保護師生為最高原則。
室內不必戴口罩後，室內口罩規定也將進一步開放。盧秀燕今早到南區樹德國小了解開學情形，盧受訪時表示，她支持衛福部的漸進式室內口罩開放政策，校園要更加慎重，因為孩子年紀小、抵抗力不足，加上群聚上學，防疫更加重要。
盧秀燕說，等下周室內口罩政策開放後，得評估全國脫口罩的情形，若實施狀況良好，對防疫沒有太大妨礙，3月6日校園就可跟進室內脫口罩；不過她強調是暫定，還是得看全國脫口罩後，對疫情的影響再評估。
盧秀燕也說，不排除部分學校因地制宜，畢竟各校活動、教學情形不同，防疫情形也不同，將依不同狀況調整，必要時「收緊」防疫規範；雖然全國校園3月6日起開放不戴口罩，若染疫數字偏高或流感盛行等，將授權教育局或學校局部調整，以保護師生為最高原則。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言