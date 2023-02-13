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校園室內脫口罩 盧秀燕：視疫情 必要時「收緊」防疫

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
校園室內口罩禁令3月6日開放，台中市長盧秀燕今早到南區樹德國小時表示，支持衛福部進進式開放政策，但校園口罩是否開放？不排除因地制宜。記者洪敬浤／攝影
校園室內口罩禁令3月6日開放，台中市長盧秀燕今早到南區樹德國小時表示，支持衛福部進進式開放政策，但校園口罩是否開放？不排除因地制宜。記者洪敬浤／攝影

室內口罩政策下周放寬，但校園內要等到3月6日才解禁。台中市長盧秀燕今早表示，她支持中央漸進式開放作法，不過校園3月6日開放不戴口罩是暫定，得看全國脫口罩後的實施狀況，也不排除各校因地制宜，將授權教育局或各校自行調整，以保護師生為最高原則。

室內不必戴口罩後，室內口罩規定也將進一步開放。盧秀燕今早到南區樹德國小了解開學情形，盧受訪時表示，她支持衛福部的漸進式室內口罩開放政策，校園要更加慎重，因為孩子年紀小、抵抗力不足，加上群聚上學，防疫更加重要。

盧秀燕說，等下周室內口罩政策開放後，得評估全國脫口罩的情形，若實施狀況良好，對防疫沒有太大妨礙，3月6日校園就可跟進室內脫口罩；不過她強調是暫定，還是得看全國脫口罩後，對疫情的影響再評估。

盧秀燕也說，不排除部分學校因地制宜，畢竟各校活動、教學情形不同，防疫情形也不同，將依不同狀況調整，必要時「收緊」防疫規範；雖然全國校園3月6日起開放不戴口罩，若染疫數字偏高或流感盛行等，將授權教育局或學校局部調整，以保護師生為最高原則。

今天各級學校開學，教室內學童口罩仍戴好戴滿。記者洪敬浤／攝影
今天各級學校開學，教室內學童口罩仍戴好戴滿。記者洪敬浤／攝影

口罩 盧秀燕 疫情

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