影／不忍病者苦...白沙屯媽祖停駕童醫院沙鹿院區 醫護患者喜迎

白沙屯媽祖進香隊伍今天走在台中市清水區與沙鹿區，經過童綜合醫院沙鹿院區時，醫院總院長童敏哲率醫護人員在路上跪拜迎接，媽祖鑾轎轉進醫院停駕，接受醫護人員與患者參拜，這是白沙屯媽祖鑾轎歷年來，第4次停駕童醫院沙鹿院區。

白沙屯媽祖鑾轎今天早上經過沙鹿區中山路，在童醫院沙鹿院區前，醫院總院長童敏哲和醫護人員、患者共30人，在醫院前路旁跪拜迎接，媽祖鑾轎在場停留後轉進醫院。