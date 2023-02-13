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影／不忍病者苦...白沙屯媽祖停駕童醫院沙鹿院區 醫護患者喜迎

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
白沙屯媽祖鑾轎今天上午在童綜合醫院沙鹿院區停駕，醫護人員與患者迎接。記者游振昇／翻攝
白沙屯媽祖鑾轎今天上午在童綜合醫院沙鹿院區停駕，醫護人員與患者迎接。記者游振昇／翻攝

白沙屯媽祖進香隊伍今天走在台中市清水區與沙鹿區，經過童綜合醫院沙鹿院區時，醫院總院長童敏哲率醫護人員在路上跪拜迎接，媽祖鑾轎轉進醫院停駕，接受醫護人員與患者參拜，這是白沙屯媽祖鑾轎歷年來，第4次停駕童醫院沙鹿院區。

白沙屯媽祖鑾轎今天早上經過沙鹿區中山路，在童醫院沙鹿院區前，醫院總院長童敏哲和醫護人員、患者共30人，在醫院前路旁跪拜迎接，媽祖鑾轎在場停留後轉進醫院。

童綜合醫院總院長童敏哲表示，這是白沙屯媽祖第4次停駕童醫院沙鹿院區，梧棲總院區也曾有一次停駕，童醫院與白沙屯媽祖結緣9年，每年白沙屯媽祖進香，都是童醫院的醫護團隊隨行，醫院很多醫護人員與患者都可得到媽祖庇佑，獲得平安健康，他說媽祖慈悲，童醫院跟隨媽祖多年，希望醫護與患者和大家都能獲得平安健康。

白沙屯媽祖鑾轎今天上午在童綜合醫院沙鹿院區停駕，醫護人員與患者迎接。記者游振昇／翻攝
白沙屯媽祖鑾轎今天上午在童綜合醫院沙鹿院區停駕，醫護人員與患者迎接。記者游振昇／翻攝

白沙屯媽祖 患者 醫護人員

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