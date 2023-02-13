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影／雞蛋漲價 盧秀燕：再補助食材費 讓孩子吃得飽

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市長盧秀燕今早到南區樹德國小了解開學狀況，盧秀燕說，雞蛋等食材都漲價，市府將增加午餐經費，讓孩子吃得飽吃得好。記者洪敬浤／攝影
台中市長盧秀燕今早到南區樹德國小了解開學狀況，盧秀燕說，雞蛋等食材都漲價，市府將增加午餐經費，讓孩子吃得飽吃得好。記者洪敬浤／攝影

蛋價今起每台斤上漲2元，重回歷史高點。台中市長盧秀燕今早表示，不只是蛋價，萬物皆漲，各種食材也在漲價，市府將運用中央超徵稅收的補助，編列增加午餐食材經費，再窮也不能窮孩子的肚子，希望孩子吃得飽吃得好。

據了解，開學首周營養午餐的菜單、食材多已擬定好，雞蛋漲價的衝擊可能在開學第2、3周才會浮現。台中市教育局長蔣偉民說，開學後先觀察午餐供應情形，將與供餐學校、廠商研商，評估目前價格對午餐食材品質、供應量的影響，再進一步確認。

盧秀燕今早到南區樹德國小了解學校開學狀況，針對雞蛋漲價問題，盧秀燕說，她有注意到這問題，不只蛋價，萬物與各種食材都在漲價，中央給地方的超徵稅收補助，將編列與增加食材經費，去年食材就開始漲價，當時已調整食材經費，再窮也不能疏忽孩子的營養。

樹德國小校長林佳灵說，新學期今天才開學，但上學期營養午餐學生滿意度高，雞蛋料理從蒸蛋、洋蔥炒蛋到滷蛋等，午餐菜單不會特別缺乏雞蛋料理。

台中市長盧秀燕今早到南區樹德國小了解開學狀況，盧秀燕說，雞蛋等食材都漲價，市府將增加午餐經費，讓孩子吃得飽吃得好。記者洪敬浤／攝影
台中市長盧秀燕今早到南區樹德國小了解開學狀況，盧秀燕說，雞蛋等食材都漲價，市府將增加午餐經費，讓孩子吃得飽吃得好。記者洪敬浤／攝影

漲價 雞蛋 盧秀燕

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