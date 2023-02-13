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僑園會館拆後地面裸露揚沙塵 中市府：若違規將告發

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中「僑園」婚宴會館原址拆除後，上千坪土地暴露於七期內，風一刮就揚起滾滾沙塵，影響空品。記者劉柏均／攝影
台中「僑園」婚宴會館原址拆除後，上千坪土地暴露於七期內，風一刮就揚起滾滾沙塵，影響空品。記者劉柏均／攝影

台中知名婚宴會館「僑園」去年六月底熄燈，日前建物已拆除完畢，地主留下一大片荒沙空地，不少車輛臨停；但有民眾反應，該地空曠，風一吹就揚起大片沙塵，影響附近民眾的生活品質。中市府表示，將依規前往瞭解，並請土地所有權人或管理人盡速改善，若查獲違規事證，將依法告發。

「僑園」在台中營業22年，陪伴不少民眾，走過如婚禮等重要時刻；但僑園不敵疫情，加上租地問題，去年六月吹起熄燈號，隨後建物拆除完畢，老台中人的回憶成了荒沙空地，更有部分民眾將車輛臨停於此。

該地鄰近台中歌劇院、府會園道，為鄰近居民散步、散心或運動的好地點：經常於附近活動的黃姓民眾表示，附近高樓多，加上近期氣候影響，該空地總揚起不少風沙，影響空氣品質，減少她近期帶孩子到鄰近散步的意願，維護健康。

中市環保局指出，空污法第62條規定，公私場所違法空污法第23條法令，處2萬元以上1百萬元以下罰鍰；其違反者為工商廠、場，則處10萬元以上、2千萬元以下罰鍰。此案將依規前往瞭解，並請土地所有權人或管理人盡速完成改善，若查獲違規事證也將依法告發，以維護台中市空氣品質。

環保局表示，依相關規定，公私場所所有或管理的土地，其同一裸露區域面積大於5百平方公尺，未設置避免揚塵產生的防制設施，已涉違反空氣污染防制法第23條第2項規定；此案業者即便土地尚未規劃後續使用目的，仍應善盡管理職責。

環保局說明，另查台中市為有效管理空地，改善環境衛生，推動綠美化工作，維護市容景觀，環保局將配合土地所有人需求情形，協助公私場所領取樹苗，並視個案予以協助輔導，維護環境品質及市容美觀。

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