影／白沙屯媽祖最美風景 阿嬤無法跪拜二女警扶持助鑽轎底

最美的風景，白沙屯媽祖今天從台中市清水區起駕，一名85歲婦人身體不好想求身體平安，但無法跪拜，蹲在人群中排隊，二名女警見狀，一警蹲跪前方讓婦人由後抱著，另一警從後方扶住她，二名女警協助扶持護著老婦，順利鑽轎底，轎班人員也特別將轎抬更高，讓媽祖保佑婦人身體好。

白沙屯媽祖昨晚駐駕台中市清水區笠毅工業公司，昨晚朝拜人潮多，警方派多名警力維持秩序，讓民眾都能如願拜媽祖，白沙屯媽祖鑾轎今天早上6點起駕，繼續南下進香行程。

許多人已在工業公司前等候鑽轎底，祈求自己和家人平安健康，一名85歲婦人無法蹲跪，清水警分局女警石涵瑄 ，吳芓瑩上前幫忙，女警分別當婦人的坐墊和靠墊，轎班人員也特別將轎台更高，讓婦人順利完成鑽轎腳，畫面動人。