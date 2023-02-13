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影／白沙屯媽祖最美風景 阿嬤無法跪拜二女警扶持助鑽轎底

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
白沙屯媽祖今天早上從清水起駕，鑽轎底人數多。記者游振昇／翻攝
白沙屯媽祖今天早上從清水起駕，鑽轎底人數多。記者游振昇／翻攝

最美的風景，白沙屯媽祖今天從台中市清水區起駕，一名85歲婦人身體不好想求身體平安，但無法跪拜，蹲在人群中排隊，二名女警見狀，一警蹲跪前方讓婦人由後抱著，另一警從後方扶住她，二名女警協助扶持護著老婦，順利鑽轎底，轎班人員也特別將轎抬更高，讓媽祖保佑婦人身體好。

白沙屯媽祖昨晚駐駕台中市清水區笠毅工業公司，昨晚朝拜人潮多，警方派多名警力維持秩序，讓民眾都能如願拜媽祖，白沙屯媽祖鑾轎今天早上6點起駕，繼續南下進香行程。

許多人已在工業公司前等候鑽轎底，祈求自己和家人平安健康，一名85歲婦人無法蹲跪，清水警分局女警石涵瑄 ，吳芓瑩上前幫忙，女警分別當婦人的坐墊和靠墊，轎班人員也特別將轎台更高，讓婦人順利完成鑽轎腳，畫面動人。

白沙屯媽祖隨後紫雲巖停駕30分，早上7點45分起駕，再繼續南下行程，沿途信徒和民眾太多，有一人不慎跌倒撞頭被送醫。

白沙屯媽祖今天早上從清水起駕，一名阿嬤無法跪拜，女警扶持助鑽轎底。記者游振昇／翻攝
白沙屯媽祖今天早上從清水起駕，一名阿嬤無法跪拜，女警扶持助鑽轎底。記者游振昇／翻攝
白沙屯媽祖今天早上從清水起駕，一名阿嬤無法跪拜，女警扶持助鑽轎底。記者游振昇／翻攝
白沙屯媽祖今天早上從清水起駕，一名阿嬤無法跪拜，女警扶持助鑽轎底。記者游振昇／翻攝

白沙屯媽祖 台中市

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