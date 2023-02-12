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彰化千人饗宴寒冬圍爐 外縣市也來取經

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣快樂天堂基金會今天在社頭果菜市場舉辦「寒冬圍爐千人饗宴」，招待弱勢族群近3千人。圖／張雪如服務處提供
彰化縣快樂天堂基金會今天在社頭果菜市場舉辦「寒冬圍爐千人饗宴」，招待弱勢族群近3千人。圖／張雪如服務處提供

彰化縣快樂天堂基金會今天在社頭果菜市場舉辦「寒冬圍爐千人饗宴」，招待弱勢族群近3千人，基金會董事長、縣議員張雪如說，報名圍爐的弱勢族群不斷增加，今年甚至有南投的邊緣戶也來詢問，基金會也邀請一起圍爐，更有外縣市慈善團體前來取經，希望讓善的種子遍地開花在全台。

彰化縣長王惠美今晚也到場和大家一起圍爐，王惠美說，張雪如議員號召成立基金會長期幫助需要幫助的人，不只關懷彰化縣內弱勢族群，甚至也從事國際救援行動，而縣府也致力於打造社會安全網，對於弱勢族群，給魚不如教他鈞魚，也希望各界一起來關懷弱勢。

張雪如說，今年基金會席開300桌，免費招待包括中低收入戶、獨居老人、街友等弱勢族群，各界也出錢出力，也有企業老闆帶著家人與員工一起投入服務志工行列，讓弱勢族群感受到各界溫暖。

除了有溫馨圍爐，也發送禮券、物資、禦寒衣物，還有摸彩活動，讓弱勢家庭感受到歡樂氣氛，千人圍爐今年已邁入第9屆，今年甚至有來自台北、桃園、台中、南投、屏東等多縣市團體來當志工及取經，希望把愛子的種子再傳播出去。

彰化縣快樂天堂基金會今晚在社頭果菜市場舉辦「寒冬圍爐千人饗宴」，招待弱勢族群近3千人。圖／張雪如服務處提供
彰化縣快樂天堂基金會今晚在社頭果菜市場舉辦「寒冬圍爐千人饗宴」，招待弱勢族群近3千人。圖／張雪如服務處提供

張雪如 王惠美 獨居老人 弱勢家庭

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