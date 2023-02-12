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開春世局不太平 太極門台中道館新春為世人祈福

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
開春世局不平靖，太極門台中道舘舉辦新春活動，為世人祈福。圖／太極門台中道館提供
開春世局不平靖，太極門台中道舘舉辦新春活動，為世人祈福。圖／太極門台中道館提供

太極門台中道館12日下午舉辦新春「祥兔歡躍齊同樂，氣蘊人生轉乾坤」，太極門掌門人洪道子致詞說，良心是每人與生俱來，最純淨的能量泉源，啟動良知與良行，期待世人互相鼓勵，為世界和平盡一份心力。

社會局副局長陳仲良代表市長盧秀燕致意，他說，每次參加太極門的活動都有一種莫名的感動，太極門不僅是養氣、養健康、養身體，或是關心社會、關心世界，都讓人感動。

今年開春世局並不太平，疫情一波接一波、烏俄戰爭尚未止息、紐西蘭洪災、智利森林野火、土耳其大地震，天災人禍接二連三，世人人心惶惶。台中道館在開春舉辦新春茶敘，希望在一年之始，祝福世人健康平安。

茶敘特別邀請社工蔡碧真分享如何讓變老的心回春，她特別鼓勵長者多走出家門，多與人互動，擔任照護者也要盡可能多陪伴長者，讓長者心開了，就能回春了。

太極門邀請與會來賓齊揚扇，喻意揚善，希望來自各界的領袖發揮影響力，廣播良心的種子，匯聚善心正念為紛亂的世界祝福，期待疫情結束，戰爭止息，世界永享太平。

立法委員張廖萬堅楊瓊瓔、議員吳佩芸、陳雅惠、黃守達等及中台灣多位村里長與會。

開春世局不平靖，太極門台中道舘舉辦新春祈福。圖／太極門台中道館提供
開春世局不平靖，太極門台中道舘舉辦新春祈福。圖／太極門台中道館提供

楊瓊瓔 陳雅惠 張廖萬堅 盧秀燕

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