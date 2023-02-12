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彰化縣有15族6千原住民 提高福利吸引更多入籍

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府今天在原住民生活館辦理彰化縣原住民新春團拜，縣長王惠美（左2）與原住民朋友同歡。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在原住民生活館辦理彰化縣原住民新春團拜，縣長王惠美（左2）與原住民朋友同歡。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府今天在原住民生活館辦理彰化縣原住民新春團拜，縣長王惠美與原住民朋友同歡，強調縣府對原住民的就業權益與安全保障措施持續推動，今年還將購屋補助金額從22萬元提高至25萬元，並支持將原住民語言、文化、舞蹈等代代相傳，希望有更多原住民設籍彰化。

全台16個原住民族中，彰化縣除了未有撒奇萊雅族外，共有15族約6千人入籍，在今天的原住民新春團拜，彰化縣長王惠美、立委鄭天財、縣議員陳榮妹等人與會同歡，並有50吋液晶電視等摸彩助興。

縣議員陳榮妹表示，隨著通貨膨脹，房價越來越貴，近幾年定居彰化縣的原住民朋友越來越多，建議將原住民朋友購屋補助金額提高至25萬元，感謝王惠美縣長非常的支持。

民政處表示，縣府對原住民長者健康權益等各項福利的重視與提案，包含55歲以上免費配戴老花眼鏡、領重陽禮金、急難救助、辦理長青幸福卡每月免費乘車補助1,000元的福利，全口活動假牙補助，縣政府從原民會補助的3萬元提高至4萬4000元，而在經濟弱勢建購住宅補助的部分，自今年度也從原民會補助的每戶補助22萬元提高至25萬元。

彰化縣政府今天在原住民生活館辦理彰化縣原住民新春團拜，縣長王惠美（左3）與原住民朋友同歡。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在原住民生活館辦理彰化縣原住民新春團拜，縣長王惠美（左3）與原住民朋友同歡。記者劉明岩／攝影

原住民語 王惠美

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