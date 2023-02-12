台中公眾AED每月用不到一次 消防局今到科博館推廣
台中市消防局今天與愛陌生公司、台灣緊急救護醫療指導醫師學會、科博館合作，今天在科博館舉辦志工推廣活動，消防局表示，近3年台中市每月公眾AED使用次數不到1次，因此與企業、學會合作，邀請市民學籍急救技能。
台中市消防局表示，科博館今天首度與台灣緊急救護醫療指導醫師學會、消防局、愛陌生公司合作，舉辦「叫叫CD志工推廣活動」，現場有消防局現任醫療指導醫師、緊急救護教官親身指導，與志工在場協助民眾體驗CPR、AED（自動體外心臟去顫器）的操作與教學，讓民眾實際操作。
另外，愛陌生準備獨家「發光安妮」，透過燈光模擬血液流動，按壓同時更清楚看到操作準確度，發光安妮是能夠呈現CPR執行時，從心臟到腦部血流的PCR模型，屬於高度擬真的假體，可以按捏鼻，對口進行吹氣，胸部會如真實樣起伏。
台中市消防局指出，近三年資料顯示，台中市境內每月公眾AED使用次數不到1次，受惠路倒患者不足2%，但其實52%的案件周圍方圓300公尺皆設有AED設置，因此辦理志工推廣活動，希望推動民眾能在救護人員抵達前的黃金救援時間內，有意願前往，並為患者進行有效的施救。
消防局表示，推廣活動今年會定期在科博館舉辦，邀請民眾周末除了到科博館，欣賞包羅萬象的自然科學，也一同將急救技能帶回家，在特殊危機情況發生時候，可以有能力協助。
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