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影／百年少見雙媽會 白沙屯媽祖在掌聲歡呼下衝進大甲鎮瀾宮
「白沙屯媽進哦」，白沙屯媽祖鑾轎今天下午在信徒歡呼鼓掌下，衝進大甲鎮瀾宮門口停駕休息，信徒興奮不已，許多人說這是難得的雙媽會。
苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖往雲林縣北港朝天宮進香，今天凌晨起駕，上午抵達台中大甲，媽祖鑾轎沿途受到信徒盛情迎接，下午進香隊伍進入大甲市區，最後抵達大甲鎮瀾宮前，大甲區順天路兩側擠滿朝聖信徒迎接。
當白沙屯媽祖鑾轎抵達鎮瀾宮廟前廣場時，信徒一陣歡呼，鑾轎在傳統儀式下，由轎班人員抬向鎮瀾宮，停轎鎮瀾宮大門口，由工作人員準備長板凳讓媽祖停駕。
白沙屯媽祖進香隊伍今天早上進入大甲區後，媽祖鑾轎前後跟隨香燈腳與大批信徒，道路二側徒步人群綿延數公里，大甲警分局員警隨行護轎並維護交通安全。
白沙屯媽祖今年進香報名隨香人數11萬3621人，隨行人員更多，今天中午，大甲市區湧進大批白沙屯媽祖香燈腳，信徒也進鎮瀾宮參拜休息，等候白沙屯媽祖鑾轎抵達雙媽會後，信徒再一起跟隨媽祖繼續進香行程。
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