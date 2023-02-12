影／百年少見雙媽會 白沙屯媽祖在掌聲歡呼下衝進大甲鎮瀾宮

「白沙屯媽進哦」，白沙屯媽祖鑾轎今天下午在信徒歡呼鼓掌下，衝進大甲鎮瀾宮門口停駕休息，信徒興奮不已，許多人說這是難得的雙媽會。

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖往雲林縣北港朝天宮進香，今天凌晨起駕，上午抵達台中大甲，媽祖鑾轎沿途受到信徒盛情迎接，下午進香隊伍進入大甲市區，最後抵達大甲鎮瀾宮前，大甲區順天路兩側擠滿朝聖信徒迎接。

當白沙屯媽祖鑾轎抵達鎮瀾宮廟前廣場時，信徒一陣歡呼，鑾轎在傳統儀式下，由轎班人員抬向鎮瀾宮，停轎鎮瀾宮大門口，由工作人員準備長板凳讓媽祖停駕。

白沙屯媽祖進香隊伍今天早上進入大甲區後，媽祖鑾轎前後跟隨香燈腳與大批信徒，道路二側徒步人群綿延數公里，大甲警分局員警隨行護轎並維護交通安全。