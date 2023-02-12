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影／南投九族文化村櫻花絕美盛放 賞櫻爆人潮

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投魚池九族文化村櫻花盛開，不少民眾把握寒假最後一天帶孩子出遊賞櫻，連續2天擠進上萬人次，人氣爆棚。圖／九族文化村提供
南投魚池九族文化村櫻花盛開，不少民眾把握寒假最後一天帶孩子出遊賞櫻，連續2天擠進上萬人次，人氣爆棚。圖／九族文化村提供

今天是寒假最後一天，不少家長把握假期帶孩子旅遊，南投魚池九族文化村櫻花盛開，連續2天湧現賞櫻人潮，每天擠進上萬人次，人氣爆棚；仁愛清境農場櫻花雖然還未盛放，但昨晚住宿率達8成，這兩天也湧進逾7千人，人氣同樣不錯。

「九族文化村」近期正值櫻花祭，而今年櫻花花況大好，從停車場到園區內的八重櫻、台灣雪櫻等盛放，浪漫指數爆表，不少民眾趁孩子收假前帶一家老小遊玩，甚至有民眾直接穿日本和服或浴衣變裝入場，業者初估這兩天入園人次都破萬人。

九族文化村表示，目前園區內櫻況以八重櫻為主，已接近滿開，桃紅色櫻綻美景、天氣晴朗，加上寒假即將結束，吸引大批遊客造訪，昨天賞櫻遊客湧入逾萬人，估計今天盛況依舊，而八重櫻落幕後，後續再由吉野櫻和富士櫻接力綻放。

而清境農場能近距離接觸綿羊，還可觀看綿羊秀、馬術秀等演出，受到大小朋友喜愛，寒假最後一周也吸引大批民眾前往遊憩，場方統計，本周末住宿狀況相當不錯，住房率達8成，昨天入園人數逾4000多人，今天也湧入3000多人。

清境農場表示，收假前民眾通常會待在家收心，但昨晚卻仍有不少家長帶孩子入住，因此住宿率不低，且進場遊玩，旅遊狀況不差；而該園區內種植的粉紅佳人、富士櫻等櫻花目前陸續綻放，預計7至10天盛開，228連假將會是最佳賞櫻期。

此外，清境農場每年的重頭戲之一「奔羊節」則將於下周五（17日）登場，場方表示，活動當天會有「羊咩咩逛大街」，將由牧羊人在台14甲線國民賓館至清境南商圈路段，趕著112頭羊跑完全長約2公里路程，歡迎民眾到場與羊同樂。

南投九族文化村櫻花盛開，不少民眾把握寒假最後一天帶孩子出遊賞櫻，連續2天擠進上萬人次，人氣爆棚。圖／九族文化村提供
南投九族文化村櫻花盛開，不少民眾把握寒假最後一天帶孩子出遊賞櫻，連續2天擠進上萬人次，人氣爆棚。圖／九族文化村提供
南投魚池九族文化村櫻花盛開，不少民眾把握寒假最後一天帶孩子出遊賞櫻，連續2天擠進上萬人次，人氣爆棚。圖／九族文化村提供
南投魚池九族文化村櫻花盛開，不少民眾把握寒假最後一天帶孩子出遊賞櫻，連續2天擠進上萬人次，人氣爆棚。圖／九族文化村提供
南投魚池九族文化村櫻花盛開，不少民眾把握寒假最後一天帶孩子出遊賞櫻，連續2天擠進上萬人次，人氣爆棚。圖／九族文化村提供
南投魚池九族文化村櫻花盛開，不少民眾把握寒假最後一天帶孩子出遊賞櫻，連續2天擠進上萬人次，人氣爆棚。圖／九族文化村提供
不少民眾把握寒假最後一天帶孩子出遊，南投清境農場昨晚住宿率達8成。圖／清境農場提供
不少民眾把握寒假最後一天帶孩子出遊，南投清境農場昨晚住宿率達8成。圖／清境農場提供

清境 櫻花 住宿

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