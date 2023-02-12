情人節送花選擇多 永生花、香皂花、有錢花各有愛好者
情人節送花選擇多，除了鮮花，還有永生花、香皂花、甚至「有錢花」，彰化縣田尾鄉尤加利花屋負責人胡淑惠說，近年很流行的永生花是利用新鮮花朵透過特殊處理保留住花朵原貌很受年輕人喜愛，也有客人直接訂「有錢花」，就是用現金包成花朵狀，有人一訂就是一束三萬六，而且是丈夫送給妻子，一張張鈔票又可拿出來花，一點都不浪費。
胡淑惠說，永生花又稱不凋花，將鮮花做特殊處理，讓它栩栩如生，還可以搭配用索拉樹樹皮或通草做成索拉花（通草花）花瓣形狀，因為材質是木片有纖維質，可吸收香氛精油，用來做擴香花，情人節的永生花仍以玫瑰最熱門，也有蒲公英小花盅，蒲公英的花語是默默守護，今年還流行香皂花，直接用香皂做成花朵狀還有香味。
在物價節節上漲下，不論鮮花或是永生花等一束千元起跳幾乎已成常態，最近更有客人大手筆訂一束3萬6 千元的「有錢花」，用百元鈔一張張摺成花朵，也有人訂6000元的一束有錢花。
訂有錢花客人可以選擇要用千元或百元鈔做，看起來很奢華，胡淑惠說，最近訂的以丈夫送給妻子居多，還說可以讓老婆享受拆下來「天天有錢花」的滿足感，也被視為很實際的送禮選擇。
胡淑惠說，也有永生花花盅等手作課程，貼心男友可以陪女友來玩手作課程，最近的2月14 日情人節和3月14日白色情人節，手作課程都很熱門。
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