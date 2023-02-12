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彰化八卦山牌樓3度流標 重新檢討內容再上網招標

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化八卦山大佛整修工程歷經9次流標，最近雖已完工，仍在驗收當中。記者劉明岩／攝影
彰化八卦山大佛整修工程歷經9次流標，最近雖已完工，仍在驗收當中。記者劉明岩／攝影

今年是彰化建縣300年，彰化縣文化局辦理兩項地標性建築整建工程，卻面臨物料上漲等因素很不順利，其中大佛整修工程歷經9次流標後，雖已完工但仍驗收當中，至於迎賓的八卦山牌樓也3次流標，文化局正在重新檢討招標內容後，再上網招標。

彰化八卦山大佛是1961年落成，迄今62年，曾有東亞第一大佛美名，也是彰化八景之一；迎賓的八卦山牌樓則位於彰化市中山路、東民街口，是由飲料大廠黑松汽水公司前身進馨汽水公司捐獻興建，1964年4月完工，矗立彰化市也近一甲子。

八卦山大佛與八卦山牌樓這兩座彰化地標，是很多人兒時共同的回憶，其中大佛因長年風吹日曬，外表受損、內部滲水，縣府向文化部爭取2635萬元經費，縣府配合款465萬元，共3100萬元辦理修復，因物料及工資上漲等因素，共流標9次，直到去年3月才動工，目前雖已完工，仍在驗收當中。

不過，八卦山牌樓因風吹日曬，表層油漆剝落嚴重，原獻建的黑松公司曾在前縣長阮剛猛時曾出資重新粉刷，為迎接今年彰化建縣300年，黑松公司再慨然贊助300萬元，辦理牌樓修繕、換新妝，卻與大佛整修工程一樣，從去年12月到今年元月，均因沒有廠商投標，至今已流標3次。

文化局長張雀芬說，八卦山牌樓工程流標，同樣是物料及工資上漲等因素，文化局將檢討標案內容後，再繼續上網招標，如果順利標出，施工期間約6個月，應該能趕上今年建縣300年，以嶄新面貌亮相。

文化局表示，八卦山牌樓的造型設計採用北式宮殿建築風格，以鋼筋水泥的工法，依道路尺度構成三間四柱的格局，朱紅的樓柱撐起三面往天際揚起的琉璃屋瓦，兩側垂脊交叉設置正吻神獸，以佛教聖獸大象造形的斗拱，呼應著屹立八卦山上的釋迦大佛，牌樓上的北式風格彩繪，讓整座牌樓美輪美奐。

彰化八卦山牌樓修繕工程，從去年12月到今年元月，均因沒有廠商投標，已流標3次，文化局正在重新檢討招標內容後，再上網招標。記者劉明岩／攝影
彰化八卦山牌樓修繕工程，從去年12月到今年元月，均因沒有廠商投標，已流標3次，文化局正在重新檢討招標內容後，再上網招標。記者劉明岩／攝影
彰化八卦山牌樓修繕工程，從去年12月到今年元月，均因沒有廠商投標，已流標3次，文化局正在重新檢討招標內容後，再上網招標。記者劉明岩／攝影
彰化八卦山牌樓修繕工程，從去年12月到今年元月，均因沒有廠商投標，已流標3次，文化局正在重新檢討招標內容後，再上網招標。記者劉明岩／攝影

八卦山大佛

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