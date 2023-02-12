沙鹿網球場風強圍籬未加設帆布無法打球 民眾建議改善

台中市沙鹿區公所後方的公有網球場，靠近國稅局一側的圍籬，去年暑假被風吹倒，運動局重建後上月重新開放，民眾反映圍籬未加設帆布，海線風大，仍無法使用，也建議加強夜間照明；中市運動局表示，目前還在保固期，禁止民眾自行加設帆布，夜間照明，因高空作業車一次出動就要上萬元，基於維修經費考量，海線各球場經巡檢後統一改善。

民眾表示，沙鹿網球場靠近國稅局一側的圍籬，去年暑假被風吹倒，運動局將兩區共4座球場封閉整修，上月重新開放，但左側靠近國稅局球場的圍籬禁止設置帆布，因海線風大，一樣無法打球，目前民眾都在右側的兩座球場打球，因該球場圍籬有加設帆布。

中市運動局長李昱叡表示，民眾在圍籬擅自加設帆布，造成受風面及風阻加大，圍籬才倒塌，鋼筋設置的圍籬有其韌性，若改為混凝土牆受風面更大，若倒塌更危險，重建的圍籬目前還在保固期，要了解廠商施工有無問題，因此禁止私設帆布，保固期過後會考量是否及如何設置帆布，減少風力的影響。

夜間照明問題，李昱叡表示，因台中市球場逾上百座，照明改善需出動高空作業車，每趟都要上萬元起跳，基於維修經費考量，運動局經巡發現海線地區球場照明皆耗弱，才會一次出動高空作業車進行改善作業，加設燈具還要考量配電設計，以免跳電，運動局會事先設計再改善。