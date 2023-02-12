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大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮 預告上蒼儀式隆重

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲鎮瀾宮預計於2024年年底，舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮，昨晚子時依照古例，舉行「預告上蒼」典禮。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮預計於2024年年底，舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮，昨晚子時依照古例，舉行「預告上蒼」典禮。記者游振昇／攝影

大甲鎮瀾宮預計於2024年底，舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮，昨晚子時依照古例，舉行「預告上蒼典禮」，儀式隆重。

昨晚典禮邀請來自后里、大甲、外埔、大安共六個籌備建醮醮壇的主任委員及總幹事、區長、里長，包含廟裡的董監事、工作人員和參加團隊、信眾們，大家都配合在典禮前茹素3天，以示對典禮的誠敬和重視。

大甲鎮瀾宮在廟前廣場搭置祭典台，高達4公尺，做工精細的三界亭，製期長達4個多月，另有祭典台仿若牌樓的造景，在典禮前吸引很多香客及信徒拍照留念，今天牌樓未拆，仍有許多遊客拍照。

典禮由台中廣安壇道士唱誦展開，一個多小時儀程，廟埕廣場站滿虔誠的信眾手持清香跟著跪拜，再由道長及主祭共同請示上蒼，第一筊就獲得聖筊，現場響起掌聲，典禮圓滿完成。

六個醮壇近日開始緊鑼密鼓召開籌備會議，預計在今年的大甲媽遶境進香後，展開一連串建醮的暖身活動。

大甲鎮瀾宮預計於2024年年底，舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮，昨晚子時依照古例，舉行「預告上蒼」典禮。圖／大甲鎮瀾宮提供
大甲鎮瀾宮預計於2024年年底，舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮，昨晚子時依照古例，舉行「預告上蒼」典禮。圖／大甲鎮瀾宮提供
大甲鎮瀾宮預計於2024年年底，舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮，昨晚子時依照古例，舉行「預告上蒼」典禮，圖為1988年建醮情形。圖／大甲鎮瀾宮提供
大甲鎮瀾宮預計於2024年年底，舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮，昨晚子時依照古例，舉行「預告上蒼」典禮，圖為1988年建醮情形。圖／大甲鎮瀾宮提供
大甲鎮瀾宮預計於2024年年底，舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮，昨晚子時依照古例，舉行「預告上蒼」典禮。圖／大甲鎮瀾宮提供
大甲鎮瀾宮預計於2024年年底，舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮，昨晚子時依照古例，舉行「預告上蒼」典禮。圖／大甲鎮瀾宮提供

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