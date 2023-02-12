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台中推認養候車亭 塗裝恐龍、彩虹眷村最吸睛
台中市府交通局統計，目前有9座候車亭及2座台灣大道專用道站體由各單位認養，公司團體可指定認養公車招呼站地點，選擇1到5年認養期，設置牌面、廣告、裝置藝術。
台中市每年公車運量近8000萬人次，交通局長葉昭甫表示，聯聚建設、長安醫院、嶺東科大、自然科學博物館及正隆后里分公司加入認養候車亭行列。
被認養的候車亭有不同特色，如嶺東科技大學(永春南路)候車亭，校方融入鄰近景點彩虹眷村及校方品牌意象，增添地方風釆。
科博館在台灣大道專用道認養候車站，外觀塗裝恐龍，站體內呈現星空意象與植物園意象，讓民眾感受科博館氛圍。
交通局持續推動開放候車亭認養計畫，已訂定「公車招呼站公共設施認養作業要點」，認養單位可自行指定認養地點，並設置相關認養牌面、廣告、裝置藝術等。
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