日月潭捕獲大頭鰱體型如男童 他評論：當不了潭主
外來種「魚虎」肆虐日月潭，但潭中外來種，並非只有牠，近期有釣客捕獲身長逾110公分、重達45.5台斤的鰱魚，因體型堪比國小一年級男童，相當驚人，網友吃驚。但長期關心日月潭粉專「日月潭一等高」指出，這還當不了「潭主」。
長期關心日月潭生態及水情的臉書粉絲專頁「日月潭一等高」經常發布潭區魚虎、紅魔鬼、玻璃魚等外來種入侵現況，也常分享在潭區釣魚或料理魚虎等生活動態，近期他PO文貼出其友人釣到一尾「巨無霸鰱魚」，因體型超驚人引發網友關注。
管理「日月潭一等高」粉專的李姓版主表示，他朋友日前在潭區釣到的這尾大頭鰱重達45.5台斤，身長逾110公分，體型身長幾乎跟小一男童差不多，由於超大隻，他朋友與牠搏鬥了10多分鐘才將其釣起，最後友情價賣給開餐廳的友人。
而因這尾大頭鰱的體型太驚人，引發網友及釣客關注，眾人紛留言「猛貨」、「這快成精了吧」等，也有人驚呼，「『潭主』被抓了？『白鰱教』要換教主了？」未料，「日月潭一等高」回覆，「這體型還當不了潭主」，直接點出潭中仍有巨物。
「日月潭一等高」李姓版主提到，日前釣起的這尾大頭鰱，依其大小少說在日月潭生活達7年，體型雖然巨大，也不常見，但前年（2021年）漁民曾在潭區捕獲重逾50台斤的大頭鰱，因此依潭區生態，這體型應該還當不了「（日月潭）潭主」。
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