影／白沙屯媽鑾轎到大甲突進小巷抵民宅 屋主驚訝、隨行人員稱奇

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖往雲林縣北港朝天宮進香，今天凌晨起駕，上午抵達台中大甲，媽祖鑾轎行經過程突然轉向，繞進一處狹窄巷道，隨行員警以為是死巷，鑾轎最後停在一處民宅前，屋主立即移開門前車輛讓媽祖暫歇息，信徒陸續上前參拜。

白沙屯媽祖進香隊伍今天早上進入大甲區後，媽祖鑾轎前後跟隨香燈腳與大批信徒，道路二側徒步人群綿延數公里，大甲警分局員警隨行護轎並維護交通安全。

白沙屯媽祖今年進香報名隨香人數11萬3621人，一名隨行志工說，台灣疫情已穩定控制，許多信徒去年沒參加，今年搶著報名，志工說，他3年前從旁觀察後加入白沙屯媽祖徒步進香，連續走3年，他覺得跟在媽祖前後感受很不一樣，正能量多，他沿途都鼓勵大家跟著走一段，如果走累可以搭便車。

白沙屯媽祖鑾轎進入大甲後遶境，經省道經國路段，鑾轎突然轉進經國路2438巷內，隨行員警說，越走路越小，以為進入死巷，還要踏過溝渠，最後抵達一間民宅，屋主不知情，也沒準備香案迎接，屋主看到鑾轎後立刻移開門前車輛，鑾轎隨行人員說很神奇，連屋主都不知媽祖要來。