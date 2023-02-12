莊競程情人節發1314條紅線 願有情人一生一世幸福

迎接西洋情人節，民進黨籍立委莊競程日前發送520條紅線，被索取一空，2月14日下午，他將於一中商圈分送1314條經月老加持的紅線，期盼單身男女能結好緣，甜蜜一生一世。

2月14日是西洋情人節，不少男女會到月老廟求姻緣線，為促成好姻緣，莊競程與台中市議員曾朝榮日前提供520經月老加持保佑的姻緣線，不到2天被索取一空，14日下午在一中商圈免費發送1314條紅線給民眾。

莊競程今天透過新聞稿表示，許多年輕人抱持不婚、不生小孩，導致少子化問題愈形嚴重，要解決國家少子化問題，第一個重點就是要有好的姻緣，有好的姻緣，結婚生子的機率就會高。

此外，14日上午10時，莊競程服務處將舉行開工祈福儀式，因土耳其發生芮氏規模7.8強震，造成土耳其與敘利亞兩國重大傷亡，莊競程等人先為罹難者默哀一分鐘，並手持清香，虔誠祈求國泰民安、順利完成民眾陳情案件，解決民眾不便。