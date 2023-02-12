白沙屯拱天宮媽祖遶境 龍井大肚烏日交通管制出爐

苗栗白沙屯拱天宮媽祖遶境進香，台中市烏日警分局擬定交通疏導管制措施，但由於鑾轎行經路線不固定，，必要時將採員警操燈指揮，或實施調撥車道管制措施。據警方推算，鑾轎進入龍井地區的時間大致落在明天清晨5至7點間。

管制措施如下：

1、沙田路一段(大肚區)至沙田路六段(龍井區)沿線實施彈性車道調撥。

2、烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向封閉機慢車道，實施交通管制，以利起駕活動人車通行，並疏導機慢車輛安全行駛通過大度橋。

3、另增車輛管制部分：

(1)大肚區路口管制部分，禁止小客車以上車輛進入大肚市區沙田路二、三段白沙屯媽祖遶境沿線：

甲、沙田路二段與自由路口南端。

乙、自由路與仁德路口。

丙、自由路與平和東街口。

丁、自由路與文昌路一段口。

戊、自由路與自治路口。

己、自由路與華山路口。

庚、自由路與萬興路口。

辛、沙田路三段與自由路口北端。

(2)龍井區沙田路四段與中華路口(山陽橋端、竹泉橋端)、沙田路六段與向上路七段路口，南北向行駛沙田路四至六段車輛，請改由中華路行駛。