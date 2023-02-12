春暖花開 花壇虎山巖難得梅李櫻桃花爭妍鬥豔

彰化縣定古蹟花壇鄉虎山巖的梅花還有殘花，李花則趕著登場，枝頭白皚皚，彷彿鋪上白雪，再夾雜著紅色山櫻、粉紅桃花，難得一起爭妍鬥豔， 美不勝收，連日吸引許多遊客賞花。

很多民眾都會追著欣賞櫻花、梅花，其實晚到的李花也很好看，可以跟櫻花、梅花花期區隔，李花成串，所呈現的美感，看過的人反而比較少，花壇虎山巖管委會主委黃啟慈說，虎山巖李花正開得茂盛，大家不要錯過，趁著不長花期，前往共賞李花之美。

虎山巖欣賞李花的景點，包括虎山巖寺左側、後山及虎山巖展示館後方的虎山園，共有500多棵，加上福德巷也有零星種植，遊客將車開進虎山岩停車場，這時李花綻放，山坡如白雪覆蓋的大片李花。

目前目前虎山巖仍有梅花未凋謝，可同時欣賞到梅、李爭豔。至於如何分辨？廟方人員表示，李花和梅花看似都開白花，梅花是單朵開呈現淡淡的白，其實李花都是成球或是成，花苞都會帶著一抹粉紅，好像擦了口紅或是抹了胭脂的可愛模樣，值得慢慢觀賞。

除梅、李之外，虎山巖也種有一些櫻花及桃花，也同時間綻放，繽紛李花白、櫻花紅、桃粉紅，特別好看，為歷來罕見，正是呈現「春暖花開」景致。不過，花期不長，民眾想賞花要趁早。

此外，從虎山巖沿著大嶺巷往縣道139線途中，也栽有河津櫻及山櫻，民眾看完李花，也可以到登山步道健行、賞櫻。