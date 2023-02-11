長髮短裙妹拿飲料杯「放」馬路 環保局：視同亂丟垃圾

近日彰化社群網路流傳一段影片，4名年輕男女嘻嘻哈哈帶食品飲料上車，兩名女子把先前飲料杯拿出車外放在路邊，商家見狀出來要求車上男女收回廢棄物，他們仍駕車揚長而去，商家苦笑，露出無奈表情。

影片顯示，這件亂丟垃圾發生在2月9日，4名年輕男女在商店門前停車，疑似到附近購物，回來後兩名女子坐後座，其中一人拿起飲料杯座的飲料杯「優雅」放在車外地面，表現出「沒任意丟棄、潑灑」的教養，汽車沒立刻開走，商店業者見店門口被放置廢棄物，先拿起汽車右後門旁的飲料杯，走到左側拿起另一個飲料杯，叫車內男女收回兩個廢棄物，車內男女相應不理，駕車離去。

因影片中兩名長髮穿短裙，有一些姿色，被網友轉傳和批評。網友留言「現在年輕人真沒功德心 ，垃圾不拿去丟垃圾桶，從車上拿下就放路邊，店家要求拿走，還不理不睬。」、「8加9真的沒水準」。

彰化縣環保局長江培根今天表示，有證據亂丟廢棄物，逕向和美鎮清潔隊或環保局檢舉，行為人將被依廢棄物清理法裁罰每件1200元至6000元，因亂扔兩個飲料杯的時間相近，視同同一件違反廢清法的行為，環保單位將開出一張罰單。