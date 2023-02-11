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彰化300古城踩街趣 森巴舞日本燈籠洋溢異國風

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
巴西森巴舞團舞者參加彰化300古城踩街趣，裝扮華麗。圖／市公所提供
巴西森巴舞團舞者參加彰化300古城踩街趣，裝扮華麗。圖／市公所提供

彰化市區今晚很亮麗，不但官將首陣頭、機器人、森巴舞團踩街競艷，還有結盟的友好城市日本玖珠町率團提燈共襄盛舉，為慶祝彰化建縣（城）300年系列活動的彰化300古城踩暨晚會掀起高潮。

「彰化300古城踩街趣」之創意提燈踩街暨服裝造型競賽活動，錄取25名、獎金最高5萬元，吸引50隊報名，連同20多隊表演隊伍，今天晚間6點浩浩蕩蕩介壽生活藝文館前開步走，沿民生路、曉陽路等市區要道到達彰化火車站。

神明陣頭、超級機器人、麗寶樂園8名烏克蘭籍舞者、彰邑定軍山民俗技藝團、和美雅月齋國樂團、巴西森巴舞團、彰商管樂校友團、建國科大維也納管樂社、彰興國中獨輪車等社團踩街，有的邊走邊表演，有的展示華麗服裝，街頭嘉年華會熱鬧滾滾。

日本玖珠町町長宿利政和帶領10人訪問團，穿著日本傳統服裝，提著他們彩繪的燈籠，拉起親善訪問布條前進，在踩街隊伍中相當搶眼。

今天參加提燈踩街者到太平街與民權路間的民族路參加闖關，集滿3個戳章者憑闖關卡兌換一分紀念品，結果2000分被兌換一空。市公所邀請十鼓擊樂團、藝人梁文音等人，晚上8點起在彰化火車站前廣場表演，並有摸彩活動助興，獎品有55吋液晶電視、洗衣機、電冰箱、自行車、千元禮劵等大小獎項。

市公所表示，玖珠町位在日本九州大分縣，擁有九州唯一的扇形車庫豐後森機關車庫，2019年豐後森機關車庫和彰化市扇形車庫結為「姊妹車庫」，2022年11月2日彰化市長林世賢和玖珠町長宿利政和透過視訊簽署「友好交流協定」，希望能促進兩市雙邊繁榮與擴大發展鐵路文化觀光、經濟、體育及學校等交流。

永靖鄉公所今晚7點在鄉公所前廣場，舉辦永靖情人節音樂晚會「愛，我們藝起來」，邀請「藝行人絲竹樂團」浪漫演奏我只在乎你、月亮代表我的心等情歌，民眾吃著鄉公所招待的粉粿，聽國樂演奏、參加有獎徵答，接受各界來賓與鄉長魏碩衛祝福有情人終成眷屬。

彰化市公所結盟的友好城市日本玖珠町町長宿利政和率團，今晚提燈參加彰化300古城踩街趣。圖／市公所提供
彰化市公所結盟的友好城市日本玖珠町町長宿利政和率團，今晚提燈參加彰化300古城踩街趣。圖／市公所提供
彰化300古城踩街趣的機器人最受兒少喜愛。圖／市公所提供
彰化300古城踩街趣的機器人最受兒少喜愛。圖／市公所提供

彰化 日本

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