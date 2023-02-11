開學日將至 家扶中心辦新春義賣籌募1000萬助學金
下周一將開學，然而貧困家庭經濟壓力原本沉重，再面臨物價上漲，生活更加辛苦，家扶基金會本月6日至12日辦理「幸福兔gather」全台新春義賣活動，目標籌募1000萬助學金，桃園家扶中心今上午10時30分於大潤發中壢店門口舉辦義賣活動，現場準備許多超值義賣商品，邀大家義買一起幫助弱勢兒少安心上學。
家扶中心主任張伏杉表示，桃園家扶在地深耕56年，現扶助3000位兒少，由於扶助家庭月收入約有65%未達2.5萬元，迫於現實已需撙節各式生活費支出，更難以因應滿足孩子在教育和學習所需。近年物價頻頻喊漲，籌募扶助兒少的獎助學金也顯得困難。
目前就讀朝陽科大的工業工程與管理系1年級的小星，從小父母離異後，父親入監服刑，與阿公阿嬤相依為命，無奈老天捉弄人，小星高一時阿公過世，前年暑假年邁的阿嬤，在家中因身體不適當場昏迷，經送醫搶救仍撒手人寰，歷經劇變，造就小星獨立堅毅不拔、吃苦耐勞性格。
小星目前課餘時間忙著打工或寒暑假兼差工作，為的是能在開學前存夠學費，並一同參與家扶無窮世代義賣活動，用行動來回饋家扶，小星用自身經驗豐富自己的生命故事，譜出自己可創造出美好的無限可能，同時也翻轉了自己的無窮未來。
家扶基金會調查顯示，弱勢兒少在學習路上深受資源不足的影響，近7成孩子自覺學習需要幫助，逾5成對學習資源深感不足。張伏杉說，開學日將至，邀請社會大眾一起愛心響應桃園家扶中心義賣活動，或可線上捐款響應《無窮世代》。
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