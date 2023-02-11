影／國民黨女力大集結 中部五女縣市長為林明溱站台

南投縣第二選區立委補選，國民黨候選人林明溱今天成立競選總部，黨主席朱立倫率立院黨團站台，國民黨台中至嘉義市5位女縣市長同台，全力拉抬林明溱，展現女力氣勢。朱立倫說，林明溱是五星級縣長，深受鄉親肯定，希望大家將支持化為行動，3月4日出來投票，將林明溱送到立法院。

林明溱昨天下午3點半在縣立體育場成立競選總部，朱立倫和國民黨立院黨團立委曾銘宗、陳玉珍、李德維等立委到場站台。台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃惠敏和南投縣長許淑華更排除困難，同台為林明溱造勢，展現林明溱擔任立委、縣長時的好人緣，更代表國民黨中央地方團結一心，打贏立委補選的決心。

民進黨主席賴清德動員全黨為蔡培慧輔選，明天又到南投陪蔡培慧參香，幾乎周周都到南投。朱立倫輸人不輸陣，向南投縣議會議長何勝豐喊話，他下星期、下下星期，每個星期都會到南投，和林明溱一起拜票、催票，南投立委一定要「保二」。

他說，今天競選總部成立，國民黨「最強女力」都到現場，從台中媽媽市長盧秀燕，和隔壁的彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃惠敏、南投縣長許淑華都會在各自縣市動員，請南投鄉親支持林。他懇請鄉親3月4日一定要出來投票，以行動支持林明溱。