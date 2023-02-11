台中南屯這路口科技執法2個月取締上千件 還要設警察人形立牌站崗

台中市南屯區環中路、五權西路口位處高速公路及快速道路交叉點，車流量大、上下班尖峰易擁塞，該路口更名列南屯區前3大易肇事路段，肇因並以「未注意車前狀態」、「變換車道與方向不當」為主，路口去年底啟用的科技執法已取締1102件，警方將再設置人形警察立牌，盼降低交通事故。

台中第4分局日前和交通局到場勘察，運用大數據分析資料繪製路口碰撞構圖分析，搭配轄區派出所所長、警員第一線實務經驗，研擬在地、客製化交通防治策略。

第4分局說，針對環中路、五權西路口工程面改善，包含在環中路與公益路口南下方向增設「直行環中路機車請行駛內側車道」標誌、環中路與五權西路口南下方向平面車道，右轉車道增繪車道導引標線。

另外，環中路、五權西路口去年12月1日也已經建置交通科技執法，依易肇事違規項目執法，統計至今已取締交通違規1102件。