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影／蔡英文台中福興宮贈「淳風化俗」匾 鄉親大喊：總統好

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
蔡英文總統今天下午蒞臨台中市沙鹿區蔴園福興宮致贈「淳風化俗」匾額。記者林佩均／攝影
蔡英文總統今天下午蒞臨台中市沙鹿區蔴園福興宮致贈「淳風化俗」匾額。記者林佩均／攝影

蔡英文總統今天下午蒞臨台中市沙鹿區蔴園福興宮致贈「淳風化俗」匾額，現場鄉親熱情與總統揮手，更有民眾在自家2樓陽台高喊「總統好」，相當熱情。蔡英文表示，本月20日我國口罩政策鬆綁，抗疫以來國人團結一心，有信心台灣經濟逐步成長。

蔡英文總統致詞表示，今年我國疫情控制不錯，國際疫情也趨緩，行政院決定本月20日起口罩政策鬆綁，她強調，喜歡戴口罩的民眾依舊可以繼續配戴，不喜歡戴口罩的民眾，可將口罩拿下來。

台灣抗疫近3年，國人經過許多困難，團結一心走到現在，終於可以解封，生活恢復正常，蔡英文強調，今年上半年經濟挑戰大，但政府在政策、預算面已準備好。

蔡指出，立法院正進行一項特別法案，希望盡快通快，讓國人每人普發6000元現金，另農村水利設施等多項建設，總預算約3800億元，盼預算通過，讓台灣經濟更有韌性，經濟往前。蔡貼心提醒明天是立委林靜儀生日，眾人齊祝福生日快樂。

今天致匾儀式，立法院副院長蔡其昌、立委林靜儀、市議員王立任、楊典忠等人到場，蔡其昌表示，蔡總統下鄉到海線贈匾是好事，也能讓總統知道地方民生的需求。

蔡其昌表示，自己無緣擔任台中市長，現在盧市長連任，但他持續關注捷運藍線進度，拜託中央幫忙出錢，建設推動中捷藍線。

清乾隆年間爆發林爽文事件，起義行動二號領袖王勳出身台中沙鹿蔴園十二庄，後代為紀念起義抗侮事蹟，在沙鹿區福興里興建福興宮祖廟供奉。

蔡英文總統今天下午蒞臨台中市沙鹿區蔴園福興宮致贈「淳風化俗」匾額，現場鄉親熱情與總統揮手。記者林佩均／攝影
蔡英文總統今天下午蒞臨台中市沙鹿區蔴園福興宮致贈「淳風化俗」匾額，現場鄉親熱情與總統揮手。記者林佩均／攝影
蔡英文總統今天下午蒞臨台中市沙鹿區蔴園福興宮致贈「淳風化俗」匾額，現場鄉親熱情與總統揮手。記者黃仲裕／攝影
蔡英文總統今天下午蒞臨台中市沙鹿區蔴園福興宮致贈「淳風化俗」匾額，現場鄉親熱情與總統揮手。記者黃仲裕／攝影

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