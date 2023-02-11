感念921大地震土耳其救援 陳允寶泉義賣2萬顆蛋黃酥全數賑災
土耳其南部與敘利亞北部交界處日前發生芮氏規模7.8強震，罹難人數已逾2.3萬人。台中百年餅舖「陳允寶泉」感念台灣921大地震時，土耳其率先派員抵台救災，12日起發起3天義賣捐款，以今年台中十大伴手禮金口碑獎的現烤蛋黃酥作為義賣品，共義賣2萬顆蛋黃酥，收入將全額捐給土耳其地震災民。
陳允寶泉總經理翁羿琦表示，土耳其發生百年強震，從新聞看到災區一名父親坐廢墟旁緊握女兒小手，而女兒已被壓在倒塌建築物廢墟下方不幸身亡，畫面令人心碎；也看到廢墟裡的孕婦在斷氣前產下女嬰，女嬰成功獲救被救難人員抱出，在強震中帶來一絲希望。
翁羿琦說，當年921地震時正值中秋節檔期，全家忙做餅到凌晨才返家，未料剛要休息就天搖地動，她帶著當時11歲和6歲的兒子衝出家門逃生，第一時間到潭子的製餅工廠查看，幸好機器設備損傷不嚴重，家人和員工也都安全無虞，那陣子就與員工睡在工廠地板上。
翁羿琦說，當時地震前做好的大量糕餅訂單，因為下訂單的工廠也都倒了，所以無法出貨，就將上百萬元的糕餅全數送給災民及救難人員，她也到當時豐原倒塌造成重大傷亡的永照大樓現場，協助救災及送暖慰問，當時的地震慘狀讓她難以忘懷。
陳允寶泉在國內外重大災難時經常發起義賣捐款或捐贈物資，包括311日本震災、高雄氣爆、太魯閣號故事都曾捐出糕餅救助或義賣。陳允寶泉第五代業者陳溢輝表示，這次2月12日至14日發起3天義賣捐款活動，提供2萬個獲台中十大伴手禮金口碑獎的現烤蛋黃酥做為義賣品，盼能籌募120萬元，全額捐款給土耳其地震災民。
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