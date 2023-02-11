台中市1個半月稽查1000輛公車 16輛違規未停讓行人

台中市公車去年底轉彎撞上一家三口，造成母子雙亡，引發外界重視行人安全。台中市政府持續稽查路口公車轉向停讓行人，去年12月29日至今累計稽查1041輛公車，共16輛公車違規未停讓行人。交通局強調，如查獲公車未停讓行人，除依契約規定嚴予處分，也提高評鑑指標行車安全配分，要求台中市17家客運業者，落實督導公車駕駛路口停看行等行車安全機制，保障行人安全。

交通局長葉昭甫表示，台中市每日發車班次約8500班，交通局自去年12月29日起至今年1月底，稽查971輛公車，共16輛公車違規未停讓行人，違規車輛皆依契約規定嚴予處分；今年2月起至今，交通局稽查累計70輛公車，路口轉彎都符合停讓行人規定，後續將持續派員稽查。

葉昭甫說，如查獲公車未停讓行人，將依契約規定嚴予處分，絕不寬貸，也要求業者召回違規駕駛再加強教育，待確認公車周遭無其他用路人，才可於路口轉彎行駛。另要求中市17家客運業者務必持續加強駕駛員路口停讓行人教育訓練，並嚴格執行落實督導公車駕駛路口停看行等行車安全機制。

交通局表示，除對違規客運業者祭出處分，並納入「台中市市區汽車客運營運與服務評鑑計畫」，進一步提高評鑑指標行車安全配分，評鑑結果作為後續年度營運虧損補貼依據，亦是日後客運業者競標路權和申請既有路線續營的參考。