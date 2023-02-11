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蔡培慧、陳吉仲竹山鹿谷座談 推動南投茶產業觀光

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
蔡培慧（左二）在竹山鹿谷舉辦座談會，將以茶文化活動，推動南投茶產業觀光。圖／蔡培慧競選總部提供
蔡培慧（左二）在竹山鹿谷舉辦座談會，將以茶文化活動，推動南投茶產業觀光。圖／蔡培慧競選總部提供

南投第二選區立委補選倒數21天，民進黨候選人蔡培慧、農委會主委陳吉仲今天到竹山鹿谷座談。陳吉仲說，南投縣是產茶重鎮，將在上半推動「茶文化」活動，與10月的「南投茶業博覽會」有所區隔，從在地文化、體驗以及和製茶廠結合，發展茶產業觀光。

陳吉仲和農田水利署副署長林國華、農糧署中區分署長姚士源和竹山鎮長陳東睦、南投縣議員陳玉鈴、竹山茶道協會理事長康淑紅參加座談。

蔡培慧說，過去她擔任立委致力推動「食農教育法」，竹山有茶園、烘焙技術、產銷班以及茶農，決定推動以「體驗」為出發茶文化活動，將結合農藝、工藝與文化，全力媒合茶道師、茶道公會以及農友。

陳吉仲說，南投是茶葉生產重鎮，不論是名間、鹿谷凍頂烏龍茶、日月潭紅茶都享譽國際，將透過食農教育吸引國內外消費者體驗，發展在地文化、製茶體驗等茶產業觀光，希望今年上半年便立即進行。

陳吉仲提到，季節性缺工一年將近40萬人次，尤為嚴重，因此透過農會、縣府等地方調度人力，也將於南投成立「調度團」。透過自動化與機械化來解決人力採收不足的問題，永續農業。

蔡培慧說，青農對農業廢棄物處理特別有興趣，位在中興新村的中創園區已有團隊進行農業廢棄物再生轉化研發，她也爭取農委會支持富氧炭化基地的設立。蔡培慧說，農村的價值不僅僅是豐饒農產作物，科技的導入，農民也可轉型農業科技人。

南投茶博她向農委會爭取兩千多萬元經費，她會持續向農委會爭取經費，推動農廢回收車，將農廢資材如黑網、草蓆等，透過攪拌碎化，加速回收分解。除了青創，也會發展工業區、科學園區，留住人才，促進南投發展。

蔡培慧（左二）在竹山鹿谷舉辦座談會，將以茶文化活動，推動南投茶產業觀光。圖／蔡培慧競選總部提供
蔡培慧（左二）在竹山鹿谷舉辦座談會，將以茶文化活動，推動南投茶產業觀光。圖／蔡培慧競選總部提供
蔡培慧（左起）、陳吉仲和竹山鎮長陳東睦座談，農委會將以茶文化活動，推動南投茶產業觀光。圖／蔡培慧競選總部提供
蔡培慧（左起）、陳吉仲和竹山鎮長陳東睦座談，農委會將以茶文化活動，推動南投茶產業觀光。圖／蔡培慧競選總部提供

南投 陳吉仲 蔡培慧

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