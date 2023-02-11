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土耳其強震傷亡慘重 台中百年糕餅業者義賣捐款

中央社／ 台中11日電

土耳其與敘利亞強震造成逾2.1萬人罹難，台中市百年糕餅業者陳允寶泉公司今天宣布，從明天起到14日將義賣2萬個蛋黃酥，所得全數捐款給土耳其地震災民。

土敘強震造成重大傷亡，歷經九二一地震洗禮的中台灣民眾更是感同身受，陳允寶泉食品公司總經理翁羿琦上午接受媒體聯訪表示，九二一大地震造成嚴重災情，當時土耳其第一時間派救難隊到台灣救災，台灣感念在心，這次發起義賣希望展現台灣民間此刻力求回報。

翁羿琦指出，從新聞看到災區一名父親坐廢墟旁緊握女兒小手，而女兒已被壓在倒塌建築物廢墟下方不幸身亡，畫面令人心碎；也看到廢墟裡的孕婦在斷氣前產下女嬰，女嬰成功獲救被救難人員抱出，在強震中帶來一絲希望。

回想起九二一震災，翁羿琦說，當時正值中秋節檔期，全家忙做餅到凌晨1時才回到家休息，不料剛上床就天搖地動，她帶著當時還是11歲和6歲的兒子衝出家門逃生，接著趕到潭子的製餅工廠查看，幸好機器設備損傷不嚴重，家人和員工也都安全無虞，那陣子就睡在工廠1樓地板上。

翁羿琦表示，當時地震前做好的大量糕餅訂單，因為下訂單的工廠也都倒了，所以無法出貨，就將上百萬元的糕餅全數送給災民及救難人員，她也到當時豐原倒塌造成重大傷亡的永照大樓現場，協助救災及送暖慰問，當時的地震慘狀讓她難以忘懷。

陳允寶泉在國內外重大災難時經常發起義賣捐款或捐贈物資，翁羿琦指出，12日至14日發起3天義賣捐款活動，提供2萬個獲台中十大伴手禮金口碑獎的現烤蛋黃酥做為義賣品，盼能籌募百萬元捐款，所得將全額捐款給土耳其地震災民。

地震 捐款 義賣

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