青年創業圓夢 台中摘星青創基地進駐招募中
勞工局長張大春說，台中市「摘星青年、築夢台中」創業基地助青年創業圓夢，並為老屋注入新能量，這次再度釋出名額，光復新村釋出10個空間、審計新村釋出1個空間，即日起至2月24日下午5時截止申請，預計3月公告錄取名單。
張大春說明，光復新村和審計新村都是昔日省政府時期舊宿舍，富有年代的建築，借創業青年之手，打造雙贏場面。例如進駐光復新村黃姓創業青年，經歷5年運用創新材質打造安全無虞積木。
黃老闆表示，他原本為工程師，創業之初從市集開始四處擺攤，在勞工局青年一站式創業服務站協助下，接受輔導、參與創業課程、好樣市集，在評估空間需求後，申請摘星計畫順利獲選進駐光復新村，現在終於擁有屬於自己的小店面「創塊」。
他指出，場域和成本是創業的一道難題，摘星計畫由勞工局提供進駐第一年50%房屋租金減免，著實減輕不少壓力，另進駐期間的創業諮詢輔導、各式培力課程、競爭型創業獎勵，也成為創業初期的一大助力。
勞工局說明，摘星計畫歡迎全國懷有夢想的20至45歲創業青年參與徵選，青年進駐青創基地的4年間，市府除提供租金減免、創業諮詢輔導、各類培力課程，也可申請7項競爭型創業獎勵，補助包含參加外部訓練、創業營運空間整理、辦理活動、參與創業競賽獲獎或取得創業計畫補助、數位行銷廣告、通過商標或專利、伴手禮包裝設計等費用，最高補助逾134萬元。
台中市「摘星青年、築夢台中」創業基地進駐計畫，可至「台中市青年一站式創業入口網」或「摘星青年、築夢台中」粉專查詢，或電洽「台中市青年一站式創業服務站」 04-22291785(一起幫我)。
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