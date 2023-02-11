台中「最狂路霸」擋人行道挨批行人地獄 中市府使出這招

台中市變電箱佔據人行道隨處可見，北屯區更有座椅，直接橫亙在人行道中央，連人行都很困難，更遑論娃娃車、輪椅等族群，根本完全無法通行，挨批「行人地獄」。台中市建設局表示，已針對受變電箱阻礙嚴重的位置，優先要求管線單位改善；北屯區影響行人通行的座椅也已拆除，市府正研擬人行友善環境改善計畫，後續將依計畫執行，提升台中市行人友善環境。

民進黨議員黃守達近期接獲民眾陳情變電箱擋道，尤其是麻園頭溪沿岸，更屢屢接獲陳情。黃守達說，許多變電箱擋道處都是勉強可供人行，輪椅族卻完全過不去，要求市府應加快腳步，以具體計畫的方式，羅列出人行道改善明確地點與期程，把人行道還給行人。

黃守達強調，遷移變電箱等公共事業設施成本高，牽涉單位多，過程繁複，更需要與地方來回溝通。人本交通的時代，各項大眾公共運輸逐步建置發展，若要讓民眾願意且安全使用大眾交通運輸，完善的人行道基礎設施是最基本且關鍵的。

除常見變電箱擋道，台中市北屯區更有座椅，直接設置在人行道中央，有民眾看見此景拍下照片表示，雖然設置座椅是要給搭車民眾坐的，但這樣的設計整個擋住人行道，難怪台中會被叫行人地獄。

民進黨議員陳雅惠批評，台中市人行道難行，是許多行人的夢魘，人行道上被電桿、消防栓、變電箱、路燈、座椅等障礙物阻擋去路，行人被迫與車爭道，導致交通肇事率高，甚至衍生國賠事件，要求市府能啟動人行道違建物排除計畫，增設無障礙空間，讓人行道暢通，把人行道還給市民。

建設局表示，針對變電箱阻礙人行道，市府擬訂分階段改善策略，第一階段已配合前瞻計畫完成南屯區黎明路、北區忠明路、大雅區雅潭路等路段改善；第二階段針對西區忠明南路、西屯區青海路、大墩路及麻源頭溪旁華美西街等路段，受變電箱阻礙嚴重的位置，優先要求管線單位改善，已於去年底完成。

建設局強調，後續已規劃南區忠明南路、北區進化路等路段持續改善人行空間，並滾動檢討辦理路段，積極爭取中央補助經費，建立台中市人行無障礙環境。