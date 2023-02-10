快訊

員工被突襲辭退掀熱議 經濟部官員透露台灣美光裁員計畫

50萬部隊、4000輛裝甲車…俄動員大批軍火 10天內對烏克蘭開火

情人節好冷！下周冷氣團襲一夜驟降10度 最冷時間點曝

彰化溪湖葡萄廢棄枝條去年15次火災 今找解方防患

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮葡萄藤廢棄枝條堆積像小山。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮葡萄藤廢棄枝條堆積像小山。記者簡慧珍／攝影

彰化縣葡萄種植面積占全台近一半，每年產出約6千噸葡萄廢棄枝條，即使近年縣政府補助載往濁水溪北岸覆蓋抑制揚塵，葡萄產地的廢棄枝條仍堆積如山，鄉鎮公所頭痛不已，今天縣政府向農委會副主委杜文珍爭取葡萄與苗木產地一鄉鎮一部破碎機，杜文珍允諾補助一部避免閒置。

溪湖鎮葡萄產業文化館後方的農園園主向溪湖鎮公所陳情，指稱文化館後面沿著排水道，葡萄廢棄枝條堆積約長50公尺、高逾1公尺，如果發生火災不堪設想。鎮長何炳樺詢問溪湖消防分隊，去年到溪湖葡萄產區中山里撲滅葡萄廢棄枝條引發火災多達15次，因此他向立法委員陳素月陳情，陳素月邀請農委會官員下鄉勘察。

陳素月及溪湖等鄉鎮長、縣議員劉珊伶及陳玉姬、洪本成等人，會同農民查看葡萄廢棄枝條堆。彰化縣政府等單位說明目前有三種處理葡萄廢棄枝條方法，分別是企業捐贈分解菌液、補助載到濁水溪抑制冬季揚塵。副縣長林田富表示，最終目標是零碳，包括葡萄、番石榴、苗木等廢棄枝條都可作為發電燃料、有機肥料。

何炳樺表示，縣政府補助100萬元給葡萄產區的鄉鎮清潔隊，載運葡萄廢棄物到濁水溪北岸覆蓋抑制揚塵，結果農民連同垃圾一堆打包，使縣政府和第四河川局困擾不已，很多事情有待加強宣導和努力。

永靖鄉長魏碩衛說，永靖是苗木之鄉，他經常接到投訴農民利用星期五下午5點半過後焚燒廢棄枯枝落葉，躲避環保查緝並節省每車1萬元廢棄物處理費。田尾鄉長許淑美認為應從長遠角度處理，教育農民付費，交給民間成立的公司處理再利用樹木廢棄枝條。

林田富為溪湖等葡萄主產區三鄉鎮各爭取一部大型碎雜機，每部千萬元。杜文珍說，各鄉鎮一輛恐無法達到高使用率，不如各鄉鎮共同一部，提高使用率及分擔保養維護費用，並續繼推廣就地分解等環保處理措施，未來仍需開發商機促成民間投資發展出綠色經濟。

農委會副主委杜文珍當場同意補助彰化縣一輛大型破碎機給南彰化鄉鎮共用，縣政府必須呈報申請計畫。記者簡慧珍／攝影
農委會副主委杜文珍當場同意補助彰化縣一輛大型破碎機給南彰化鄉鎮共用，縣政府必須呈報申請計畫。記者簡慧珍／攝影

農民 濁水溪

延伸閱讀

彰化果菜市場整建補助 陳吉仲同意農委會提供6成補助

彰化新科議員點將／劉珊伶有政治緣 將督促幼教

福添福基金會不辦圍爐 百萬紅包、千份福袋親送弱勢

福添福基金會送暖 紅包親送到家關懷弱勢

相關新聞

許淑華和青年代表座談 研議補助嬰兒車和安全座椅

南投縣青年事務諮詢會代表9人，今天拜會縣長許淑華，並提出縣府補助購置嬰幼兒車及安全座椅，許淑華表示同意，並先由縣府提供租...

秋紅谷湖中驚現1.2米外來種福鱷 終成功誘捕

位於台中市七期的秋紅谷公園湖中，有民眾發現疑似鱷魚行蹤，台中市建設局今天表示，經多次垂釣順利捕獲，發現是外來魚種「福鱷」...

情人節來拍拖 浪漫彰化八卦山月影季再增280個車位

八卦山月影季絢麗浪漫氛圍十分迷人，情人節到來，縣府城觀處推出「情人拍拖．我送拍貼」活動，從11日到14日下午5時30到1...

百年歷史建築台中市役所今開幕！古蹟內用餐超夯 2月已被訂滿

台中市役所是擁有112年歷史的日治時期行政官署建築名作，歷經1年多修復整備，保留歷史建築原始外觀，內部打造經典歐式風格的...

彰化果菜市場整建補助 陳吉仲同意農委會提供6成補助

彰化果菜市場長期面臨停車、卸貨空間及冷鍊設施不足等問題，將新建多功能停車場及整建既有設施解決，共需9800多萬元經費，行...

鳳凰谷鳥園改由南投縣府管理 林明溱鹿谷政見提願景

南投縣鹿谷鄉鳳凰谷鳥園今年剛過40歲生日，園內雖飼養超過100種的鳥禽，但目前營運狀況不佳、導致年年虧損，前縣長林明溱在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦