彰化溪湖葡萄廢棄枝條去年15次火災 今找解方防患

彰化縣葡萄種植面積占全台近一半，每年產出約6千噸葡萄廢棄枝條，即使近年縣政府補助載往濁水溪北岸覆蓋抑制揚塵，葡萄產地的廢棄枝條仍堆積如山，鄉鎮公所頭痛不已，今天縣政府向農委會副主委杜文珍爭取葡萄與苗木產地一鄉鎮一部破碎機，杜文珍允諾補助一部避免閒置。

溪湖鎮葡萄產業文化館後方的農園園主向溪湖鎮公所陳情，指稱文化館後面沿著排水道，葡萄廢棄枝條堆積約長50公尺、高逾1公尺，如果發生火災不堪設想。鎮長何炳樺詢問溪湖消防分隊，去年到溪湖葡萄產區中山里撲滅葡萄廢棄枝條引發火災多達15次，因此他向立法委員陳素月陳情，陳素月邀請農委會官員下鄉勘察。

陳素月及溪湖等鄉鎮長、縣議員劉珊伶及陳玉姬、洪本成等人，會同農民查看葡萄廢棄枝條堆。彰化縣政府等單位說明目前有三種處理葡萄廢棄枝條方法，分別是企業捐贈分解菌液、補助載到濁水溪抑制冬季揚塵。副縣長林田富表示，最終目標是零碳，包括葡萄、番石榴、苗木等廢棄枝條都可作為發電燃料、有機肥料。

何炳樺表示，縣政府補助100萬元給葡萄產區的鄉鎮清潔隊，載運葡萄廢棄物到濁水溪北岸覆蓋抑制揚塵，結果農民連同垃圾一堆打包，使縣政府和第四河川局困擾不已，很多事情有待加強宣導和努力。

永靖鄉長魏碩衛說，永靖是苗木之鄉，他經常接到投訴農民利用星期五下午5點半過後焚燒廢棄枯枝落葉，躲避環保查緝並節省每車1萬元廢棄物處理費。田尾鄉長許淑美認為應從長遠角度處理，教育農民付費，交給民間成立的公司處理再利用樹木廢棄枝條。