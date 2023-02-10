台中串接大肚、南屯 市議員爭取323公車路線延駛

台中市大肚區公車路線無直達南屯，讓大肚區居民感到不便，市議員吳瓊華今邀集交通局、業者到大肚會勘，爭取323路公車延駛到嶺東科大周邊；交通局表示，經評估有延駛必要，將加速相關程序，預計最快3月可以通過實施。

吳瓊華說明，大肚區民眾反映，若要到南屯區嶺東，甚至烏日辦事、讀書等，沒有公車可直達，目前行經大肚區的公車路線中，323路公車的終點站為台中區監理站，差一點路程即可銜接南屯嶺東周邊，因此邀集交通局、業者會勘，爭取路線延駛。

吳瓊華指出，目前323路公車相當方便，經過台中區監理站、台中榮總等，一路行駛至市區建國市場，可以說台灣大道的精華區323路都有經過，相信未來延駛後，對大肚、南屯居民往來通勤有益。

大肚區瑞井里長洪忠祿說，323路公車能延伸到嶺東，對里民相當方便、上學也安全，盼盡快延伸，並希望不要影響公車原定發車時間；公路總局台中區監理所公車等候區候車民眾多，爭取設立候車亭。

業者表示，323路公車目前就是民眾搭乘的熱門路線，常於上下學時客滿，今日會勘評估延駛並無困難，待通車後，將會行經望高寮等地，若民眾晚間想要看夜景也可搭乘公車，交通上會更安全，會盡快審議、調整。

交通局表示，經各單位討論，評估323路公車有延駛必要，業者也樂意配合，會加速程序，最快可望在3月通過施行；至於設置候車亭將評估、會勘後研議。