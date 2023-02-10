許淑華和青年代表座談 研議補助嬰兒車和安全座椅

南投縣青年事務諮詢會代表9人，今天拜會縣長許淑華，並提出縣府補助購置嬰幼兒車及安全座椅，許淑華表示同意，並先由縣府提供租借服務，鼓勵民眾捐贈二手用品，落實循環經濟理念。許淑華也表示，將成立二級單位青年發展中心，吸引青年到南投生活。

南投縣政府設有「青年事務諮詢會」，共有10位外聘青年代表委員，協助縣政府收集各方建議。許淑華說，縣府施政需要參酌各方意見，青年朋友構想十分多元有創意，是縣府擬定各項政策重要參考，讓政策更符合南投鄉親需求。

今天與會代表提出兩項建議，一是縣府補助家長購買嬰兒車和安全座椅，第二是開辦製茶揉捻及茶葉乾燥技術的培訓課程。

許淑華說，茶是南投最重要的產業之一，縣府會跟農委會與茶改場合作，開辦相關課程精進茶師技術。縣府計畫成立職人學院，建立嚴謹且具代表性認證課程，讓優良的製茶技術和傳統工藝傳承下去。

縣府補助家長購買嬰兒車及安全座椅，她認為可以減輕家長照顧負擔，縣府會評估研議，推出補助方案。社會及勞動處建議可採取租借服務，鼓勵民眾捐贈二手用品或由縣府採購補足數量，再由縣府成立雲端平台提供租借、轉介服務，落實循環經濟的環保理念。